В этом году к строительному этапу приступили 27 резидентов на территории 21 индустриального парка, расположенных на территории Московской области. Объем заявленных инвестиций по проектам резидентов составляет 49,5 млрд рублей.

«Для инвесторов в Подмосковье создаются все необходимые условия, активно развиваются индустриальные парки, особые экономические зоны, промплощадки, куда приходят к нам предприятия, предприниматели. Индустриальных парков на сегодня у нас уже 67. За прошлый год процент их заполняемости вырос на 10%. Сейчас общая заполняемость парков в Подмосковье составляет 83,6%. При этом средняя заполняемость по стране составляет примерно 55%. У нашего региона очень хорошие показатели», – прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего на территории Подмосковья действуют 67 индустриальных парков, общая площадь которых составляет 3,1 тысячи га. В этом году на площадках шести индустриальных парков 7 резидентов завершили строительство объектов. Совокупный объем инвестиций в эти проекты – 16,1 млрд рублей.

Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье