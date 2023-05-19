Выбросы парниковых газов в электроэнергетике по итогам 2022 г. выросли на 1,3%, достигнув 12,43 млн т CO2-эквивалента, что является историческим максимумом. Однако при этом удельная углеродоемкость генерации сократились на 1,1%, до 436 граммов CO2-эквивалента на киловатт-час (кВт*ч) выработки, следует из данных аналитического центра Ember.

Сочетание этих двух трендов – в виде прироста абсолютного объема выбросов и сокращения удельной углеродоемкости – характерно в целом для двух прошедших десятилетий. Если эмиссия парниковых газов в электроэнергетике в период с 2000 по 2022 гг. выросла на 78%, то средний объем выбросов при выработке 1 кВт*ч электроэнергии за тот же период снизился на 6% (с 466 до 436 граммов CO2-эквивалента на кВт*ч).



Увеличение выбросов во многом связано с приростом потребления электроэнергии, который достиг 90% в период с 2000 по 2022 гг. Прирост в абсолютном выражении составил 13 546 тераватт-часов (ТВт*Ч), что сопоставимо с текущим годовым спросом на электроэнергию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ключевым фактором стал бурный экономический рост в странах Азии, который был бы невозможен без строительства новых угольных ТЭС, обеспечивающих доступ к надежной и чистой энергии. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", на долю Китая и Индии в период с 2000 по 2022 гг. пришелся 81% общемирового ввода мощности угольных электростанций (1 221 из 1 500 гигаватт).



Драйвером энергоспроса оставались и США, где потребление электроэнергии с 2000 по 2022 гг. выросло на 13% (до 4 338 ТВт*Ч). Соединенные Штаты в этот период были мировым лидером по темпам строительства газовых электростанций: в стране было введено в строй 179 гигаватт (ГВт) газовых ТЭС (19% от общемирового объема), тогда как в Китае, занимающего по этому показателю вторую строчку, – 107 ГВт (11%). В результате выбросы парниковых газов со стороны газовой генерации в США выросли с 301 млн т CO2-эквивалента в 2000 г. до 828 млн т в 2022 г.



В свою очередь, упомянутое снижение углеродоемкости во многом связано с изменением глобальной структуры электрогенерации. Если в 2000 г. на ветровые и солнечные генераторы приходилось 0,2% глобальной выработки электроэнергии, то в 2022 г. – ровно 12%. Общая же доля низкоуглеродных источников (включая атомные и гидроэлектростанции, а также генераторы на биомассе и редких видах ВИЭ) за этот период увеличилась с 35,8% до 39,1%, тогда как доля электростанций на ископаемом топливе (уголь, газ, нефтепродукты) – снизилась с 64,2% до 60,9%.



Показатель углеродоемкости является расчетным: по оценке Ember, при выработке электроэнергии из каменного угля образуется в среднем 1 100 граммов CO2-эквивалента парниковых газов, а при выработке из газа и прочих ископаемых источников – 370 граммов и 700 граммов CO2-эквивалента соответственно. Чем ниже доля ископаемых источников в структуре генерации, тем ниже удельные выбросы. Этим и вызвано снижение углеродоемкости глобальной электроэнергетики, зафиксированное Ember по итогам прошедших двадцати с небольшим лет.