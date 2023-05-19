С начала 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» активно ведет реализацию технологических присоединений и ремонтной программы в Керчи.

ГУП РК «Крымэнерго» продолжает увеличивать темпы работ по подключению заявителей на территории Крыма. В частности, за 4,5 месяца 2023 года на территории Керченского городского округа специалисты предприятия выполнили 410 заявок – это объекты физических и юридических лиц, среди которых есть и социально значимые.

В настоящее время для выдачи необходимой мощности школе-гимназии в г. Керчи энергетики устанавливают двухтрансформаторную подстанцию (ТП) 1 МВт и прокладывают кабельную линию 6 кВ. Объект будет подключен по второй категории надежности, предусматривающей обеспечение основным и резервным источниками питания.

В микрорайоне Стройгородок и поселке Маяк работники ГУП РК «Крымэнерго» подключают к электрическим сетям насосные станции. Проектами предусмотрен монтаж 2 ТП, прокладка около 1 км воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-6 кВ.

Наряду с этим сотрудники сетевой организации электрифицируют вышки мобильной связи, расположенные в черте города. В планах специалистов до конца июня – присоединение 12 телекоммуникационных вышек к энергосистеме, для чего к настоящему моменту установлено 14 опор и протянуто более 0,3 км самонесущего изолированного провода. Это позволит обеспечить стабильное функционирование мобильного и домашнего интернета, а также мобильной связи.

Кроме того, персонал ГУП РК «Крымэнерго» осуществляет комплекс мер для обеспечения электроснабжением 120 заявителей в садовых товариществах «Маяк» и «Радуга»: монтируют ТП и строят 1 км ВЛ 0,4 кВ, производят ремонт и реконструкцию существующих линий электропередачи. Также идет установка двух ТП и возведение сетей 0,4-6 кВ общей протяженностью 2 км для электрификации 50 участков ИЖС на ул. Гаспринского, выделенных для льготных категорий граждан, и более 200 земельных наделов в СОТ «Дельфин».

С начала 2023 года сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» в Керчи отремонтировали 33 трансформаторные подстанции и распределительных пункта, 74 выключателя различных типов, расчистили около 17 км трасс воздушных линий, заменили около 80 опор. Реализация ремонтной программы выполняется на 100%; поддержание оборудования и линий в рабочем состоянии позволяет обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей.