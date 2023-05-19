Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам развития энергетики и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае.

Открывая совещание, Юрий Трутнев подчеркнул, на Камчатке одним из основных вопросов, требующих скорейшего решения, является повышение энергобезопасности края.

«Мы уже неоднократно говорили о том, что, к сожалению, в связи с выработанностью месторождений, доля газа была в энергетическом балансе Камчатки снижается. По данным руководства края, за последние годы она снизилась в два раза. Совершенно очевидно ничего хорошего здесь нет ни с точки зрения экологии Камчатки, ни с точки зрения экономики. И там, и там у нас возникают существенные потери. Мы говорили о двух возможных направлениях выхода из этой ситуации. Первое – это развитие использования геотермальной энергии, и соответствующие поручения давались «РусГидро». И второе – это возможность использования СПГ. Хочу сегодня узнать, как идёт работа по этим двум направлениям», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Сегодня 27% в топливно-энергетическом комплексе региона занимает газ, 14% уголь, 36% мазут, 13% геотермальные источники. В условиях снижения добычи газа и удорожания мазута одним из перспективных направлений развития энергетического комплекса Камчатки является расширенное использование геотермальных ресурсов. С 2003 года в крае действует первая очередь Мутновской геотермальной электростанции. Её ввод в эксплуатацию снизил потребность края в привозном мазуте примерно на 80 тыс. тонн ежегодно. Сегодня ведется проектирование новой линии электропередачи 220 кВ от Мутновской ГеоТЭС до каскада ГЭС на реке Толмачево и начинаем проектирование 4-ой гидроэлектростанции на каскаде Толмачевских ГЭС.

Член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников доложил о планируемом расширении первой очереди Мутновской ГэоТЭС за счёт строительства нового бинарного блока энергоблока мощностью 12 МВт и о совместном с АО «Зарубежнефть» проекте новой геотермальной станции на Мутновском геотермальном поле для замещения используемого углеводородного топлива.

Строительство нового бинаного энергоблока без дорогостоящего бурения новых скважин даст камчатской энергосистеме более 90 млн кВт-ч экологически чистой электроэнергии. Эже подготовлено технико-экономическое обоснование и в 2024 году будет подготовлена проектно-сметная документация энергообъекта.

Роман Бердников также доложил, что между ПАО «РусГидро» и АО «Зарубежнефть» заключено соглашение о сотрудничестве в целях строительства геотермальной станции «Мутновская ГеоЭС-2» мощностью 50 МВт. В настоящее время проводятся работы по подготовке технико-экономического обоснования и финансовой модели с определением источников финансирования с учетом тарифного регулирования.

Юрий Трутнев поручил ВЭБ.ДВ совместно с ПАО «РусГидро» при участии Минвостокразвития России в течение трёх недель разработать сравнительную экономическую модель для разных типов использования энергии – геотермальных источников и завозимого сжиженного природного газа.

«Нужно посмотреть отдельно СПГ, отдельно геотермальную энергию, сравнить варианты по времени запуска проекта, по капитальным затратам, по затратам текущим, чтобы мы понимали, сколько требует финансовых вложений каждое решение и насколько оно эффективно», – сказал вице-премьер.

В рамках поручения Президента РФ правительство Камчатского края совместно с компанией ПАО «НОВАТЭК» работает над созданием в регионе морского перегрузочного комплекса СПГ, который станет частью логистической цепочки поставок СПГ на внешние рынки с арктических проектов. Также во исполнение поручения Президента России по вопросу создания локальной газопринимающей инфраструктуры в целях надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций Камчатского края в настоящее время реализуется проект по строительству необходимой береговой инфраструктуры, плавучей регазификационной установки и двух судов-челноков, что позволит обеспечить поставки СПГ для энергетической потребности Камчатского края и замещения недостающих объемов в связи с истощением Камчатских месторождений в рамках Программы газификации Камчатского края.

«Проект регазификационного комплекса СПГ является для нас ключевым, так как позволит заместить недостающие объёмы газа Соболевских месторождений и продолжить дальнейшую газификацию. Сейчас, благодаря поручению Президента Российской Федерации удалось решить вопрос финансирования проекта. В федеральном бюджете предусмотрены средства в объёме 12 млрд рублей на создание так называемой «береговой» части – причальные сооружения, технологические площадки, площадка налива СПГ, газопровод от терминала до точки врезки в существующую сеть», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По заказу ПАО «НОВАТЭК» в активной стадии находится разработка проектной документации, проведены все необходимые изыскания, разработаны документы территориального планирования. В третьей декаде мая будут проведены общественные слушания по проекту, после чего документы направятся на экспертизу. В финальной стадии находится подписание контракта на проектирование и строительство плавучей регазификационной установки и двух судов-челноков (газовозов).

Ещё одним вопросом стала реализация мероприятий по социальной газификации частных домовладений в тех населённых пунктах, где газ уже есть. Планируется подвести газ к границам 2,3 тыс. домовладений на территории Елизовского городского поселения, Николаевского сельского поселения, села Сосновка. В том числе в 2023 году планируется газифицировать 221 домовладение.

Одновременно «Газпром» ведёт работу в рамках программы развития газоснабжения и газификации края на 2021-2025 годы. В частности, для газификации посёлка Раздольный компания ведёт сооружение газопровода-отвода с газораспределительной станцией (ГРС). Межпоселковый газопровод от ГРС к поселку уже построен. Проектируется внутрипоселковый газопровод.

Помимо этого, продолжается подготовка к газификации котельных в Вилючинском городском округе. Планируется построить межпоселковый газопровод, чтобы газифицировать муниципальные и ведомственные котельные. «Газпром» разрабатывает проектную документацию на газопровод.