Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме свыше 370 кВт Центр молодежных инициатив в Белгороде. Максимальная потребляемая мощность учреждения увеличена до 610 кВт.

Совсем недавно здание ЦМИ было капитально отремонтировано. На месте устаревшего Дворца культуры появилось современное многофункциональное пространство, способное гибко подстраиваться под интересы молодежи. Помимо общестроительных работ, здесь обновили звуковую и световую аппаратуру основного концертного зала, закупили новую проекционную технику для сцены, смонтировали современное климатическое оборудование.

Для подключения дополнительной мощности энергетики проложили кабельные линии и построили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную устройствами телеметрии с передачей данных в Центр управления сетями Белгородэнерго.