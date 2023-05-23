Финский системный оператор Fingrid принял решение ограничить подключение к магистральным и распределительным сетям в регионе западного побережья инверторные ресурсы мощностью более 1 МВт. При этом данное ограничение не распространяется на энергообъекты, заключившие соглашения о технологическом присоединении до 1 мая 2023 г.

За последние годы в Финляндии наблюдается значительный рост мощностей ВЭС, СЭС и СНЭЭ, особенно на западном побережья страны. Большой объем энергоресурсов, подключенных к энергосистеме через инверторное оборудование, может привести к широкомасштабным отключениям электроэнергии при текущем уровне пропускной способности электрической сети. Инверторная ВИЭ-генерация в настоящее время доминирует в структуре генерирующих мощностей на западном побережье. За последние два года в регионе было введено в эксплуатацию свыше 5000 МВт ВЭС.

ВЭС, которые подключаются к сети через инверторное оборудование, не реагируют на изменения частоты или напряжения так, как это делают объекты традиционной генерации за счет инерции вращающихся масс. В отсутствие естественной инерции, позволяющей поддерживать энергобаланс, энергосистема становится значительно более восприимчивой к технологическим нарушениям и более сложной в управлении, чем и обусловлено решение системного оператора.

По оценке Fingrid, даже недавний ввод в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС Олкилуото, расположенной южнее западного побережья, не поможет в решении проблемы недостаточной пропускной способности сети, так как необходимо вносить изменения в системы управления электростанциями и инвестировать в развитие магистральных сетей. Подключение к энергосистеме новых объектов электросетевой инфраструктуры на западном побережье планируется завершить в 2027-2028 гг., и тогда же станет возможным и подключение новых ресурсов на базе ВИЭ.

Официальный сайт Fingrid