 

В Архангельске построят автодорогу по Карпогорской улице за 855,3 млн

23 мая 2023, 11:30 247 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Архангельске к середине ноября 2025 года построят автомобильную дорогу по Карпогорской улице на участке от улицы Октябрят до Московского проспекта, сообщает RosTender.info.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры городского округа заключит муниципальный контракт на 855,3 млн рублей с победителем конкурса. Прием заявок на участие открыт до 14 июня, на подведение итогов выделят пять дней.

Согласно документации, общая протяженность дороги составит 2,5 км. Ее расчетная скорость движения составит 50 км/ч, с обеих сторон улицы будут предусмотрены тротуары шириной 2,25 метров.

Мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области».

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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