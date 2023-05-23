В ближайшее время на территории портовой ОЭЗ начнутся масштабные строительные работы. Об этом на площадке Международного экономического форума «Россия — Исламский Мир: KazanForum» 2023, который проходит в Татарстане, сообщил генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос».

«Мы приступаем к главному этапу обустройства территории 8 и 9 причалов порта Оля – строительству инфраструктуры на площади около 16 га. Прошли все необходимые конкурсные процедуры, заключен контракт с подрядчиком», - сказал Сергей Милушкин, выступая на межотраслевой кооперации «Логистика-производство-торговля» как инструмент расширения внешнеторговых связей» на KazanForum.

В рамках контракта, заключённого с ООО «Нагваль Стройтех», будут построены открытые площадки для перевалки контейнеров и генеральных грузов, закрытый склад для комплектования контейнеров сборными грузами, административное здание управления портов, подкрановые пути, подъездная автомобильная дорога, а также необходимые для функционирования порта сети электро-, газо- и водоснабжения. Плановый запуск объектов в эксплуатацию – 2024 год. Стоимостью более 1,9 млрд рублей, деньги на их строительство выделены из федерального бюджета.

Руководитель управляющей компании Каспийского кластера также добавил, что обустройство территории 8 и 9 причалов портовой ОЭЗ вместе с возведением объектов якорного резидента портовой ОЭЗ позволит создать современные мощности для перевалки контейнерных и генеральных грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг». Расчетный грузооборот по генеральным грузам с вводом этих причалов составит более 1 млн тонн в год, по контейнерным грузам – 53 000 контейнеров в год.

«Это пока небольшой объем плюсом к уже существующим в Астраханской области мощностям, но это начало создания совершенно новой современной инфраструктуры для приема контейнерных грузов, которой в регионе не было. Сегодня товаропроизводители и логисты переориентируют свои грузы на Каспий и МТК «Север-Юг» рассматривается как главный маршрут через Иран в Индию, Юго-Восточную Азию, арабские и африканские страны. Эксперты видят рост грузовой базы в 2050 году по этому коридору до 100 млн тонн. И справиться с этим потоком можно только общими усилиями, развивая как железнодорожные маршруты, так и транскаспийский. При проектировании портовой ОЭЗ мы рассчитывали на 8 млн тонн к 2030 и 20 млн тонн грузов к 2050 году. Эти мощности будут создаваться на втором этапе – в районе ильменя Забурунный. Но сейчас мы и наши партнеры понимаем, что нужно готовиться к объемам побольше», - комментирует Сергей Милушкин.

Глава Каспийского кластера ОЭЗ рассказал также о ходе реализации проектов резидентов портовой ОЭЗ – ООО «ПЛК «Каспий» и ООО «АгроТерминал Каспий». В настоящее время заключен договор на поставку крана на 8 и 9 причалы, возведены склады для отгрузки зерна по временной схеме, завезены конвейерные линии, построена дорога к причалам, завершается проектирование зернового и масляного терминалов и ведутся другие работы.

Первая очередь портовой ОЭЗ будет представлять современный терминал для приема контейнерных и генеральных грузов, а также масляный и зерновой терминалы. Общая мощность – около 3 млн тонн грузов в год. Инвестиции резидентов в первый этап составят более 3 млрд руб. Вторая очередь предполагает строительство нового грузового района в районе ил. Забурунный с созданием порядка 18 причалов. Всего сумма заявленных инвестиций действующих резидентов портовой ОЭЗ на реализацию проектов первого и второго этапов составляет 29 млрд руб.