В Новом Уренгое к концу 2024 года капитально отремонтируют автомобильную дорогу по Сибирской улице, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут по проектной документации, разработанной ООО «Автобан». Протяженность участка составит 1,9 км, покрытие на нем неудовлетворительное – наблюдаются трещины, выбоины, просадки земляного полотна, поперечный уклон нарушен. Водопропускная труба подлежит переустройству.

Подрядчика определят по итогам тендера, прием заявок на участие открыт до 30 мая. Начальная цена муниципального контракта – 756,3 млн рублей за счет средств бюджета города. Итоги подведут 1 июня.