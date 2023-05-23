 

В Новом Уренгое отремонтируют автодорогу по Сибирской улице за 756,3 млн

23 мая 2023, 10:36 229 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Новом Уренгое к концу 2024 года капитально отремонтируют автомобильную дорогу по Сибирской улице, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут по проектной документации, разработанной ООО «Автобан». Протяженность участка составит 1,9 км, покрытие на нем неудовлетворительное – наблюдаются трещины, выбоины, просадки земляного полотна, поперечный уклон нарушен. Водопропускная труба подлежит переустройству.

Подрядчика определят по итогам тендера, прием заявок на участие открыт до 30 мая. Начальная цена муниципального контракта – 756,3 млн рублей за счет средств бюджета города. Итоги подведут 1 июня.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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