В Сарапуле реализуют новый медицинский объект

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства поликлиники в г. Сарапуле Удмуртской Республики. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В Сарапуле, в микрорайоне «Железнодорожный вокзал», построят новую современную четырехэтажную поликлинику. По проекту здание рассчитано на 500 посещений в смену, всего здесь смогут обслуживаться почти 23 тысячи жителей региона. Общая площадь здания составляет более 7 тысяч квадратных метров. Для города это станет большим шагом в сторону улучшения комфорта пациентов поликлиники, поскольку сегодня учреждение и его филиалы располагаются в цокольных помещениях жилых домов, что создает трудности при разграничении потока людей.

В здании установят цифровое оборудование: флюорографы, томограф, маммографы, аппараты рентгена и УЗИ. Наличие собственных приборов в медицинской организации значительно ускорит процесс диагностики.

В поликлинике расположатся кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также отделения неотложной помощи, функциональной диагностики, физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопическое отделение и Центр амбулаторной онкологической помощи.

Данный объект реализуется в рамках программы модернизации первичного звена медицинских учреждений национального проекта «Здравоохранение».

Сообщается, что окончание строительства запланировано на конец 2024 года.*

Застройщик – Казенное учреждение Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики».

Проектировщик – ООО «Атомлайн».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.