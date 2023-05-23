В Волгоградской области объявлено два тендера на ремонт ряда дорог в городе Волжский, сообщает RosTender.info. Мероприятия пройдут в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Прием заявок на участие в первом тендере открыт до 31 мая, начальная цена контракта – 86,1 млн рублей. Победитель отремонтирует участок автомобильной дороги по улице Логинова протяженностью 1,4 км. Также работы пройдут на дороге Комсомольская площадь и охватят 200 метров. Ремонт завершится к сентябрю 2023 года.

Победителю во втором тендере готовы выплатить 323,2 млн рублей. Заявки принимают до 7 июня. По контракту необходимо отремонтировать километр проспекта Дружбы, 300 метров улицы Гайдара и по 400 метров улиц Рабоче-Крестьянской и Зорге. Работы охватят улицу Пушкина – 3,8 км от улицы Александрова до улицы Севастопольской и 3,1 км от улицы Александрова до улицы Медведева. Мероприятия завершатся к осени 2024 года.