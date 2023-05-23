Открыли движение по новому автомобильному путепроводу рядом со станцией Лесной городок будущего МЦД-4. Строители ОСК 1520 (входит в Группу компаний 1520) возвели эстакаду над путями Киевского направления МЖД для безостановочного движения между деревней Осоргино и Минским шоссе. Теперь машины не стоят в пробках на переезде, пропуская составы.

Длина сооружения – 316 м, ширина – от 7 до 14 м, две полосы движения. Для проезда по эстакаде обустроили двухполосную объездную дорогу протяженностью 0,75 км, где разместили полюс безопасности, барьерные ограждения, шумозащитные экраны.

Ранее строители ОСК 1520 реконструировали станцию Лесной городок будущего МЦД-4. Возвели здесь две платформы с навесами, подземный пешеходный тоннель с выходом в город и на перроны, вестибюли с кассами, турникетами и эскалаторами.