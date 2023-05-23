Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в заседании круглого стола на тему «Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики: роль государства и бизнеса», которое состоялось в Общественной палате Российской Федерации. Мероприятие с участием представителей органов власти, энергетических компаний, технологического бизнеса, институтов развития и общественных организацией прошло в рамках деятельности общественного совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ключевой темой обсуждения стала инициатива КРДВ о создании фонда развития распределенной генерации.

По словам модератора дискуссии, председателя Комиссии Общественной палаты по ЖКХ и дорогам Галины Дзюбы, тема развития распределенной генерации на Дальнем Востоке и в Арктике особенно актуальна с учетом непосредственного влияния на качество жизни людей в удаленных и изолированных районах.

«Мы сегодня обсуждаем вопрос развития локальной энергетики на нашей площадке, что соответствует запросу общества на повышение качества и доступности энергоснабжения в удаленных и изолированных районах нашей страны. Такие возможности создает внедрение современных технологий, в том числе возобновляемых источников энергии, но для реализации инвестиционных проектов требуется государственная поддержка. Соответствующие поручения были даны Президентом Российской Федерации в рамках Восточного экономического форума в 2022 году, и нашей задачей является общественный контроль деятельности органов власти в этом направлении».

О текущем состоянии локальной энергетики в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации рассказал заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Сергей Романов.

По его словам, только в границах макрорегиона в зоне децентрализованного электроснабжения остается 527 населенных пунктов, в которых проживают более 300 тыс. человек, где функционирует 800 МВт электростанций и 2000 Гкал/час котельных преимущественно на дизельном топливе с износом более 60%. Помимо этого, более 500 МВт дизельных электростанций с северным завозом топлива обеспечивают энергоснабжение предприятий горнодобывающей промышленности и еще порядка 1 ГВт преимущественно газотурбинных и газо-поршневых установок приходится на локальную энергетику нефтегазовых месторождений.

«Мы совместно с КРДВ ведем разработку инвестиционной карты объектов распределенной генерации. Она позволит сделать количественную оценку потребности этой сферы в инвестициях, в том числе для замещения импортного оборудования, а также обеспечит привлечение бизнеса для реализации инвестиционных проектов по модернизации и строительству локальных энергоцентров», - сказал Сергей Романов.

О разработке программы модернизации локальной энергетики в населенных пунктах ДФО и об иных мерах поддержки модернизации проектов малой генерации на удаленных и изолированных территориях рассказала заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Ольга Арутюнова.

«В рамках исполнения поручения Президента по итогам ВЭФ 2022 разработана и представлена в Правительство программа модернизации локальной энергетики на Дальнем Востоке, в том числе с использованием энергосервисных контрактов. Она включает 270 объектов мощностью 477 МВт. В качестве пилотных регионов определены Республика Саха (Якутия) и Камчатский край, где планируется в первоочередном порядке модернизировать 80 ДЭС общей мощностью 167 МВт. Кроме этого, существует ряд иных эффективных механизмов привлечения инвестиций в модернизацию таких объектов, в частности, конкурсные отборы ВИЭ на розничных рынках и заключение долгосрочных договоров по принципу «бери или плати», - сказала Ольга Арутюнова.

По мнению руководителя направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максима Губанова, вопрос развития распределенной генерации в удаленных и изолированных районах значительно шире, чем модернизация действующих ДЭС и требует системного внимания на федеральном уровне.

«С учетом высокой потребности в обеспечении гарантированного локального энергоснабжения потребителей вдали от централизованной энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока, Арктики, а также других регионов Крайнего Севера мы предлагаем создать государственный фонд развития распределенной генерации, в задачи которого будет входить экспертиза инвестиционных проектов, совершенствование нормативной правовой базы и предоставление государственного финансирования», - предложил Максим Губанов.

«КРДВ обладает необходимой экспертизой для выдвижения системных инициатив по привлечению частных инвестиций в отрасль энергетики и ЖКХ, включая совершенствование механизмов государственно-частного партнерства. Мы видим огромный интерес бизнеса к проектам распределенной генерации и заинтересованы в появлении, помимо уже доказавших свою эффективность преференциальных режимов ТОР, СПВ и АЗРФ, дополнительных действенных инструментов его государственной поддержки на территории Дальнего Востока и Арктики. Специализированные фонды есть в других регулируемых отраслях, таких как ЖКХ и переработка ТКО, и они доказали свою эффективность. Учитывая высокую потребность и наличие актуального поручения Президента РФ по итогам ВЭФ 2022, необходимо ускорить принятие конкретного решения по созданию фонда развития распределенной генерации», - резюмировал управляющий директор КРДВ Андрей Шарафутдинов.

Участники круглого стола поддержали инициативу КРДВ и одобрили ее включение в итоговые рекомендации Общественной Палаты РФ.