Интерактивный проект "УНКОМТЕХ 360" продолжается!
Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» продолжают ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Новолабинская – Кореновская-Тяговая» протяженностью порядка 40 км. Это позволит повысить надежность электроснабжения Кореновского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края.
ЛЭП 110 кВ «Новолабинская – Кореновская-Тяговая» введена в эксплуатацию в конце 70-х гг. прошлого века. Эта магистраль обеспечивает электроэнергией порядка 60 тысяч потребителей Кореновского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края и 110 различных социально значимых объектов: больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, школ и детских садов.
На линии электропередачи энергетики установили новые опоры, а также заменят порядка 700 устаревших фарфоровых изоляторов на современные – из закаленного стекла. Новые изоляторы обладают повышенной механической прочностью и устойчивы к перепадам температур и воздействию окружающей среды, в процессе эксплуатации не требуют выполнения периодических испытаний. Кроме того, повреждения на стеклянных изоляторах легко обнаружить визуально, без применения специальной диагностики, что позволяет обеспечить своевременный ремонт ЛЭП.
– Капитальный ремонт линии позволит увеличить срок эксплуатации существующих энергообъектов, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а также обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей в период пиковых нагрузок, в том числе в преддверии летнего сезона, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter