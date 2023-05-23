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  • "Россети Кубань" продолжают ремонт воздушной линии 110 кВ "Новолабинская – Кореновская-Тяговая", которая обеспечивает электроэнергией порядка 60 тысяч потребителей

"Россети Кубань" продолжают ремонт воздушной линии 110 кВ "Новолабинская – Кореновская-Тяговая", которая обеспечивает электроэнергией порядка 60 тысяч потребителей

23 мая 2023, 10:48 256 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» продолжают ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Новолабинская – Кореновская-Тяговая» протяженностью порядка 40 км. Это позволит повысить надежность электроснабжения Кореновского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края.

ЛЭП 110 кВ «Новолабинская – Кореновская-Тяговая» введена в эксплуатацию в конце 70-х гг. прошлого века. Эта магистраль обеспечивает электроэнергией порядка 60 тысяч потребителей Кореновского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края и 110 различных социально значимых объектов: больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, школ и детских садов.

На линии электропередачи энергетики установили новые опоры, а также заменят порядка 700 устаревших фарфоровых изоляторов на современные – из закаленного стекла. Новые изоляторы обладают повышенной механической прочностью и устойчивы к перепадам температур и воздействию окружающей среды, в процессе эксплуатации не требуют выполнения периодических испытаний. Кроме того, повреждения на стеклянных изоляторах легко обнаружить визуально, без применения специальной диагностики, что позволяет обеспечить своевременный ремонт ЛЭП.

– Капитальный ремонт линии позволит увеличить срок эксплуатации существующих энергообъектов, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а также обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей в период пиковых нагрузок, в том числе в преддверии летнего сезона, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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