В рамках ремонта федеральной автотрассы А-298, идущей от Тамбовской области через Саратовскую к границе с Республикой Казахстан установлены световые опоры около села Лебедевское Краснокутского района и на перекрестке с автодорогой А-229 вблизи города Энгельс. Энергоснабжение систем освещения осуществляет филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети».

Электроэнергия поступает с подстанций 35/10 кВ «Карпенка» и 110/6 кВ «Саратовка-2». Для учета потребленной электроэнергии установлены счетчики с дистанционной передачей данных.

«Саратовские распределительные сети» регулярно присоединяют к электрическим сетям системы освещения автомобильных дорог, автобусных остановок и пешеходных переходов, содействуя развитию автотранспортной инфраструктуры региона и повышению безопасности дорожного движения.

Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно оформить через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 года возможность подачи заявки реализована на сайте Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.