Аналитика кабельного рынка RusCable.ru
«Система-Сервис» с 31 мая по 2 июня примет участие в 28-й международной выставке «Нефть и Газ Каспия». Экспозиция разместится на территории «Баку Экспоцентр», стенд 1C038.
В рамках выставки дивизион Холдинга «ТАГРАС», специализирующийся на нефтепромысловом сервисе, презентует классическую линейку и новинки кабельно-проводниковой продукции для предприятий нефтегазовой отрасли:
Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» проходит в рамках Бакинской Энергетической Недели. Площадка – место встречи ведущих профессионалов области нефти, газа и энергетики. Среди участников выставки: ведущие компании нефтяного и энергетического сектора мира, руководители страны, представители профильных ведомств Азербайджана.
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