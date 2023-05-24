 

Дивизион Холдинга "ТАГРАС" примет участие в Международной выставке "Нефть и Газ Каспия"

24 мая 2023, 12:00 271 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАГРАС
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«Система-Сервис» с 31 мая по 2 июня примет участие в 28-й международной выставке «Нефть и Газ Каспия». Экспозиция разместится на территории «Баку Экспоцентр», стенд 1C038.

В рамках выставки дивизион Холдинга «ТАГРАС», специализирующийся на нефтепромысловом сервисе, презентует классическую линейку и новинки кабельно-проводниковой продукции для предприятий нефтегазовой отрасли:

  • новинки кабельно-проводниковой продукции;
  • нефтепромысловое оборудование для предприятий нефтегазовой отрасли.

Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» проходит в рамках Бакинской Энергетической Недели. Площадка – место встречи ведущих профессионалов области нефти, газа и энергетики. Среди участников выставки: ведущие компании нефтяного и энергетического сектора мира, руководители страны, представители профильных ведомств Азербайджана.

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Метки: ТАГРАС, НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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