Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство общежития гостиничного типа для студентов на 1144 места в Москве.

На улице Россолимо в центре Москвы планируется построить новое студенческое общежитие. Разместиться в нём смогут обучающиеся в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова. Участок, на котором возведут два жилых корпуса, находится позади учебных зданий, за зданием НИИ глазных болезней, рядом с Оболенским переулком. Примечательно, что территория проведения работ расположена в границах исторического места – объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках».

Проектируемое здание общежития имеет переменную этажность: корпус «А» состоит из трех башен по 15 этажей и двух пятиэтажных частей корпуса, соединяющих башни между собой, корпус «Б» имеет 2 этажа. Общая площадь здания составит более 24 тыс. кв. м. Планировочные решения наземных этажей башни «А» разработаны по коридорной схеме, башни «Б» – по двухкоридорной схеме. Все жилые комнаты располагаются по периметру ограждающих конструкций, вдоль фасадов и имеют естественное освещение. Студенты будут жить в комфортных 2-х и 3-х комнатных блок-ячейках квартирного типа. В корпусах смогут поселиться в целом более тысячи человек. Здесь будет удобно в том числе и студентам с ограниченными возможностями здоровья, их разместят не выше пятого этажа общежития.

Для комфорта студентов в здании оборудуют столовую, тренажерный зал и зал для занятий фитнесом, пилатесом, йогой и аэробикой.

«Дизайн для жилых многоэтажек специалисты выбрали современный. Облицовка фасада меняет цвет от темного на первых этажах до более светлого на высоте. Стены также украсят вставками из темно-серого кирпича», – сообщает главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Виктория Рыбка.

Застройщик – ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет). Генпроектировщик – ООО «Инжиниринг, реставрация и строительство».