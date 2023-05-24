В рамках Startup Village 2023 Фонд «Сколково», «Меркатор Холдинг» и «Автономика» подписали соглашение о создании на территории «Сколково» центра роботизации городского хозяйства для тестирования и масштабирования инновационных проектов в области уборки и содержания городов.

Партнерство Фонда «Сколково» и компаний предполагает разработку и внедрение современных технологий городского хозяйства, инновационных экологичных подходов по содержанию городского пространства и улично-дорожной сети, а также повышение комфорта граждан, в том числе с использованием высокоавтоматизированных (беспилотных) видов техники.

«Создание центра роботизации городского хозяйства имеет прикладное значение для развития всей отрасли. Наша совместная с “Меркатор” и “Автономикой” площадка станет местом притяжения всех передовых технологий в области содержания и уборки городов, а Сколково — прообразом города будущего, где рутинная работа будет на “плечах” роботов. Полигон Сколково это не только внедрение хардовых решений, но и возможность тестирования и дальнейшего масштабирования ИТ-решений, позволяющих на уровне единого диспетчерского центра оптимально управлять такой современной экосистемой. Думаю, коллеги поддержат, что мы рассчитываем на существенное расширение участников нашего проекта и приглашаем инновационные компании принять участие в развитии центра», — заявил Максим Шейфель, вице-президент, сити-менеджер Фонда «Сколково».

В ходе реализации целей соглашения будет проведена не только методическая и экспертно-аналитическая работа в соответствующих областях, но и организованы опытные испытания инновационных продуктов и технологий. Кроме того, планируется актуализация программ по внедрению передовых технологий содержания объектов городского хозяйства, включая роботизированные и высокоавтоматизированные системы.

«Зимой мы завершили тестовые испытания робота-уборщика “Пиксель”, а в конце апреля он вышел на работу на территории Цифрового делового пространства. Подчеркиваю: не на тестовый прогон, а на полноценный рабочий маршрут. “Пиксель” – первая “ласточка”. Чтобы автономная дорожная техника из экзотики стала обыденностью, нужно провести множество испытаний, отладить систему взаимодействия машины с ИИ и человеком. В этом нам с коллегами из “Меркатор Холдинг” поможет “Сколково”, – рассказал Алексей Сивидов, генеральный директор ООО «Автономика».

«За много лет работы в сфере дорожно-коммунального хозяйства специалисты нашей компании накопили огромный опыт в содержании и уборке городских пространств. Мы разрабатываем и внедряем системы автоматического управления и контроля дорожно-коммунальной техникой, цифровые двойники рабочих задач. Теперь этот опыт будет реализован в рамках тех испытаний, что мы будем проводить на площадках “Сколково”, – добавил Александр Белогорцев, президент ООО «Меркатор Холдинг».

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.