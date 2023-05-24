Речь идет о 15-километровом участке федеральной трассы IБ категории Р-217 «Кавказ» в обход столицы Северной Осетии (с 10-го по 25-й км). На объекте задействовано порядка 300 дорожных рабочих и 150 единиц спецтехники.

За два дорожных сезона – к работам приступили в апреле 2021 года – по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» проведены археологические раскопки, переустроены инженерные коммуникации и подготовлена территория строительства. На участках общей протяженностью почти 5 км устроили земляное полотно, а также уложили свыше 2 км выравнивающего и нижнего слоя асфальтобетона. В рамках инженерного обустройства объекта возвели более 580 опор наружного электроосвещения.

– Главные задачи проекта – вывод транзитного транспорта за пределы города и увеличение пропускной способности участка трассы «Кавказ». На транспортном обходе Владикавказа устроим сплошное электроосвещение и барьерное ограждение – парапетное с противоослепляющими экранами по оси проезжей части и металлическое по краям, – сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Сейчас на объекте продолжаются работы по отсыпке и уплотнению земполотна, планировке откосов и устройству верхних слоев основания. Дорожное покрытие выполнят из трехслойного асфальтобетона с геосеткой, где верхний – щебеночно-мастичный, устойчивый к высоким транспортным нагрузкам. Ширина проезжей части составит 15 м, а каждой из четырех полос – по 3,75 м. Параллельно реализуют работы по устройству водоотводных сооружений и наружного электроосвещения.

На двух развязках на пересечении с Архонским шоссе и автодорогой А-162 Владикавказ – Алагир идет монтаж железобетонных балок пролетного строения, а также устройство асфальтобетонного покрытия на съездах. На двух путепроводах тоннельного типа общей протяженностью 117 м рядом с селом Гизель и близ Московского шоссе ведутся подготовительные работы. Сооружения, представляющие собой монолитную железобетонную конструкцию замкнутого коробчатого типа на естественном основании, предназначены для разделения потоков транспорта с федеральной и региональной дорог. Всего в рамках проекта построят три двухуровневые транспортные развязки и семь путепроводов, а также реконструируют существующий мост через реку Черная и возведут новый.

Близ СНТ «Учитель», «Дарьял» и «Надежда» будут устроены местные проезды с тротуарами параллельно Московскому шоссе. Рядом с жилой застройкой в СНТ «Учитель» установят 3 км шумозащитных экранов. В числе других экологических и природоохранных мероприятий: устройство девяти очистных сооружений, а также выпуск в реку Черная 10 тыс. мальков каспийского лосося.

*** В 2008 году сдана в эксплуатацию I очередь обхода Владикавказа длиной более 7 км. Новый отрезок трассы пройдет западней Владикавказа: от участка региональной автодороги «Архонская – Владикавказ» до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города. После ввода II и III очередей общая протяженность автодороги Р-217 «Кавказ» Обход Владикавказа составит свыше 22 км. В конце 2022 года в рамках проекта на пути во Владикавказ от станицы Архонской открыли бесплатную стоянку для отдыха водителей, рассчитанную на 650 машиномест: 400 тяжеловесных и 250 легковых.