В закладке фундамента производственного корпуса №1, принял участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, ознакомившийся с ходом работ на площадке.

По словам Вадима Шумкова, сегодня промышленные проекты в России, учитывая стоимость заемного финансирования, окупаются довольно долго: наличие государственной поддержки позволяет существенно снизить капитальные затраты инвесторов, таким образом, индустрия будет развиваться быстрее, кроме того в промпарке создадут 200 новых рабочих мест.

Напомним, в рамках организации промышленного парка в городе Катайске, ООО «Индустриальный парк «Катайск» (актив РАТМ Холдинга) заключило Соглашение с Департаментом экономического развития Курганской области, предусматривающее государственную поддержку первого этапа проекта. Размер бюджетной субсидии на 2022-2023 гг. составит 510 млн рублей.

Ранее проект прошел экспертный отбор на региональном и федеральном уровнях – в Минэкономразвития Российской Федерации. Распоряжением Правительства РФ создание индустриального парка «РИД Катайск» включили в индивидуальную программу социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы. Финансовые параметры проекта скорректированы: общий объем инвестиций в инфраструктуру площадки составит 1,9 млрд рублей, не менее 30 % от всей суммы вложит управляющая компания браунфилда – в соответствии с условиями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерства экономического развития РФ.

Объекты введут в эксплуатацию поэтапно – до 2030 года. Первый этап, который планируют завершить в первом квартале 2024 года, включает строительство производственного корпуса площадью 11,8 тыс. кв. м. и инженерной инфраструктуры, таким образом здесь откроют более ста новых рабочих мест. Второй и третий этапы предполагают реконструкцию административно-бытового (3,9 тыс. кв.м) и производственно-складского (5,3 тыс. кв. м) корпусов. На четвертом этапе возведут еще один производственный корпус (11,8 тыс. кв. м). Все здания предназначены для размещения резидентов.

– В числе ключевых задач – обеспечить предпосылки к формированию промышленного кластера, выпускающего насосные агрегаты для замещения импортных аналогов в различных отраслях, например, в нефтегазовой, – комментирует первый вице-президент РАТМ Холдинга Виктор Беляев. – И потому, в первую очередь, мы намерены привлечь компании, заинтересованные в кооперации с градообразующим предприятием – АО «Катайский насосный завод» (КНЗ, актив РАТМ Холдинга). Например, они могли бы изготавливать комплектующие для насосов. Прогноз конъюнктуры рынка благоприятный.

Глава региона отметил, что КНЗ выпускает насосное оборудование, в том числе, для Росатома, Транснефти, зарубежных заказчиков:

– Спрос есть, значит надо наращивать производство продукции.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, развитие промпарка даст возможность диверсифицировать экономику Катайска, что позволит в дальнейшем управлять рисками, характерными для жизнедеятельности моногородов:

– Будет снята непрофильная нагрузка с КНЗ, тем самым повысится его эффективность: если часть направлений завод передаст на аутсорсинг, это стимулирует активность малого и среднего бизнеса. Таким образом, в статусе системного партнера РАТМ Холдинг стремится к реализации решений, отвечающих интересам региональной власти, корпоративного сектора и общества.

Площадь промпарка – 9,98 га, располагаемая электрическая мощность – 5 МВт, мощность по газу – 1890,6 мЗ/ч, мощность тепловой энергии – 1,115 Гкал/ч, мощность водообеспечения – 12 м3/сут., мощность очистных сооружений – 400 м3/ сут. Приоритетными направлениями деятельности резидентов также станут производство электродвигателей, автоматики и приборов контроля, компьютеров, электронных и оптических изделий, трубопроводной арматуры, металлоизделий, деятельность в области информационных технологий и инженерно-технического проектирования.

Поскольку будущий промпарк расположен в границах ТОСЭР «Катайск», резидентам предоставят федеральные льготы – снижение страховых взносов до 7,6 %, налога на прибыль, земельного налога и ставки по налогу на имущество до 0-2,2%. В числе региональных преференций – освобождение от транспортного и имущественного налогов.

АО «Катайский насосный завод» – один из крупнейших российских производителей насосов, в том числе, для объектов атомной энергетики и нефтяной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства.

РАТМ Холдинг – диверсифицированное объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, насосостроения, стекольной промышленности, девелоперского и ряда других направлений. В число флагманских активов РАТМ Холдинга, помимо КНЗ, входят ОАО «НПО «Гидромаш», ПАО «Ростовский оптико-механический завод», АО «Экран-оптические системы», ООО «Сибирское стекло», АО «РИД Групп – Новосибирск».