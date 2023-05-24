В Нижнем Новгороде до конца мая объявят тендер на строительство общеобразовательной школы в ЖК «Зенит» в Советском районе, сообщает RosTender.info. Образовательное учреждение № 21 по генплану будет располагаться в границах проспекта Гагарина и улиц Бекетова, Нартова, Медицинской, сообщает Ростендер.

Согласно планируемой закупке у единственного поставщика, стоимость всего комплекса мероприятий по возведению здания оценивается в 2,8 млрд рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Школа Зенит» выступает заказчиком работ.

Новая школа в ЖК «Зенит» будет рассчитана на 1600 учебных мест. Четырехэтажное здание в бело-коричневых тонах, разделенное на несколько блоков, планируется построить и сдать в эксплуатацию в 2024 году.