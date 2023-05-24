В Прикамье построят индустриальный парк площадью порядка 62 га

Индустриальный парк площадью порядка 62 га с объемом инвестиций 425 млн рублей построят в городе Березники Пермского края. Об этом сообщил аналитик АО "Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края" Андрей Постников в ходе заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Прикамье в рамках форума "Дни пермского бизнеса".

"Реализация проекта позволит решить ряд задач для региона. В рамках проекта планируется создание промышленной площадки на территории города Березники, оснащенной готовой инженерной инфраструктурой, что поспособствует стимулированию инвестиционной деятельности в сфере промышленности, привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для реализации новых инвестиционных проектов на территории Пермского края", - сказал Постников, отметив, что проект решает проблему отсутствия готовых площадок для развития промышленных производств в городе.

По его словам, инвестиции в реализацию проекта составят 425 млн рублей, индустриальный парк планируют построить до 2025 года на территории закрывшегося завода "Бератон" в Березниках. Этот участок компания намерена получить в аренду без торгов в рамках мер поддержки для инвесторов приоритетных инвестиционных проектов. В ходе заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту был присвоен статус приоритетного.

О форуме

Форум "Дни пермского бизнеса" проходит в Перми 23 и 24 мая. На площадке PermExpo развернуты пять площадок по тематическим направлениям, посвященным инвестициям, кооперации, логистике, финансам и eCom. В зоне экспозиции более 100 компаний Прикамья презентуют свою продукцию, делятся бизнес-кейсами, обсуждают возможности сотрудничества. Также на форуме работает презентационная площадка муниципальных образований Пермского края, где свои стенды представляют более 20 территорий региона, а инвестиционный потенциал презентуют свыше 30 муниципалитетов. В программу форума также включены лекции, семинары, мастер-классы по креативной экономике, инвестициям, трендам налогового контроля, экспорту и локализации производства на территории стран СНГ.

В этом году форум входит в событийную программу "Пермь-300", посвященную празднованию юбилея столицы Прикамья. Организатором мероприятия выступает региональный Центр "Мой бизнес" по поручению Агентства МСП при поддержке правительства Пермского края и администрации Перми.