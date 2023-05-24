 

"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" представляет свою продукцию в Казахстане

24 мая 2023, 12:15 285 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Сегодня в казахстанском городе Павлодар начала работу международная выставка «MinTech 2023». Экспозицию Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляют сотрудники представительства в Казахстане.  

«MinTech 2023» - крупнейшая выставка горно-металлургической отрасли Казахстана. Ее посещают представители большинства промышленных предприятий Казахстана, специалисты из других стран. На стенде Кабельного Завода представлен широкий спектр специализированной кабельной продукции для горно-рудной промышленности, новинки и успешно зарекомендовавший себя кабель марки EXPERt class.

Выставка продлится до 26 мая. Приходите, будем рады встрече!

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, MinTech
Отрасль: Кабельная промышленность Металлургия 
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