"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" представляет свою продукцию в Казахстане

Сегодня в казахстанском городе Павлодар начала работу международная выставка «MinTech 2023». Экспозицию Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляют сотрудники представительства в Казахстане.

«MinTech 2023» - крупнейшая выставка горно-металлургической отрасли Казахстана. Ее посещают представители большинства промышленных предприятий Казахстана, специалисты из других стран. На стенде Кабельного Завода представлен широкий спектр специализированной кабельной продукции для горно-рудной промышленности, новинки и успешно зарекомендовавший себя кабель марки EXPERt class.

Выставка продлится до 26 мая. Приходите, будем рады встрече!