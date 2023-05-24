В Вене состоялась Международная конференция МАГАТЭ, посвященная текущим приоритетным потребностям и проблемам в области вывода из эксплуатации ядерных установок.

В мероприятии приняли участие специалисты Госкорпорации «Росатом» и отраслевых предприятий и организаций – АО «ТВЭЛ», ФГУП «Атомфлот», АО «Концерн Росэнергоатом». В формате видеоконференции в мероприятии участвовали представители АО «ОДЦ УГР», ФГУП «РАДОН», ФГУП «НО РАО».

Участники обсудили достижения, проблемы и имеющийся опыт в области вывода из эксплуатации ядерных установок.

На конференции МАГАТЭ были представлены самые современные технологии Росатома по выводу из эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами, о них в формате технического тура рассказала международному сообществу руководитель группы развития международного бизнеса Департамента программ по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов АО «ТВЭЛ» Юлия Горлова.

«Представители профессионального ядерного сообщества все больше сходятся во мнении, что обращение с радиоактивными отходами, как эксплуатационными, так и сопутствующими процессу вывода из эксплуатации, переходит из разряда «проблемы» в ожидаемые и планируемые «задачи». Современные решения, которыми мы в предприятиях Росатома уже располагаем, и новейшие, которые в настоящее время разрабатываем, помогают справляться с такими задачами по обращению с РАО максимально эффективно, как в техническом, так и в экономическом плане», – отметила Юлия Горлова.

Участие в мероприятиях МАГАТЭ является для Госкорпорация «Росатом» не только площадкой для всестороннего взаимодействия с международными организациями, профильными государственными структурами и организациями зарубежных государств, но и возможностью расширения кооперации с международными партнерами и реализации совместных проектов в области вывода из эксплуатации и обращения с РАО

В ходе конференции эксперты Росатома рассказали участникам, как в целом развивается направление по выводу из эксплуатации в России, о текущем состоянии и перспективах, в том числе об уникальных реализованных проектах.

Так, Россия является единственной страной, которая вывела из эксплуатации промышленный уран-графитовый реактор – проект реализован АО «ОДЦ УГР» в г. Северске Томской области. Кроме того, Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, и проект по утилизации крупной ядерной установки Атомфлота – плавучей технической базы «Лепсе» – также был представлен в рамках конференции МАГАТЭ.

Эксперты Росатома ознакомили зарубежных участников с компетенциями и референциями организаций Росатома и российским опытом по выводу из эксплуатации и обращением с радиоактивными отходами, и тем самым, подтвердили открытость к совместной работе для достижения безопасного и надежного вывода из эксплуатации ядерных объектов.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды. Росатом участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на нашей планете, занимается лесовосстановлением, очисткой берегов рек, зарыблением водоемов. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

В 2021 году по решению решением Экономического совета СНГ АО «ТВЭЛ» было назначено базовой организацией стран Содружества по вопросам по вопросам вывода из эксплуатации, обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Основная цель данной деятельности – оказание содействия государствам – участникам СНГ в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества с целью комплексного решении задач в области обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО и реализации конкретных проектов на объектах ЯРОО.