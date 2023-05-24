Максим Быстров: большие энергосистемы всегда выигрывают

При формировании Общего электроэнергетического рынка ЕАЭС целесообразно рассмотреть возможность выработки единых правил обращения «зеленых» сертификатов, либо даже формирования единой системы обращения «зеленых» сертификатов. Такое мнение высказал Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, выступая в рамках II Евразийского экономического форума.

Он отметил, что, несмотря на все политические ограничения и сомнения относительно будущего глобализованной экономики, одним из основных трендов, по-прежнему, является курс на декарбонизацию. Государства, игнорирующие «зеленую» повестку, рискуют столкнуться со значительными трудностями и издержками при экспорте своей продукции.

«Россия и государства ЕАЭС обладают большими ресурсами с точки зрения ВИЭ, не использовать которые – нерационально», - подчеркнул Председатель Правления Ассоциации.

Он напомнил, что в России разработан и в конце прошлого года принят Государственной Думой в первом чтении законопроект о введении в гражданский оборот атрибутов генерации и сертификатов происхождения электрической энергии. Принятие закона ожидается в этом году.

Максим Быстров добавил, что некоторые страны, входящие в ЕАЭС, также находятся в процессе разработки аналогичного законодательства или планируют начать.

«Когда будет запущен рынок «зеленых» сертификатов, это поможет не только оценить реальный спрос и ценовые ориентиры на энергию ВИЭ внутри наших стран, но и в будущем еще лучше гармонизировать общий рынок электроэнергии. И здесь хочется отметить, перефразируя Наполеона: большие энергосистемы всегда выигрывают», - сказал Председатель Правления Ассоциации.

Кроме того, завершая свое выступление Максим Быстров, кратко рассказал собравшимся о концепции расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов, которая была разработана Советом рынка. Так, с 2021 года Совет рынка совместно с АО «АТС» рассчитывает соответствующие коэффициенты. Публикация осуществляется на сайте АТС ежедневно на основе объемов почасового производства электроэнергии и фактических данных коммерческого учета электроэнергии.

«Так как нам не подходила прежняя методика, мы при содействии Минэнерго России разработали новую, которую затем валидировали в международной сертифицирующей организацией как соответствующую лучшим международным практикам. В настоящее время Совет рынка готовит проект изменений в действующую методику Минприроды России с учетом положений нашей концепции», - отметил он.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.