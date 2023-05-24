Приморские энергетики ДГК вывели оборудование в летние ремонты

Приморские предприятия энергетики АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) по завершению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов приступили к масштабной подготовке к следующей зиме. В сжатые сроки им предстоит провести все запланированные ремонтные работы на генерирующем оборудовании. Всего энергетики направят в 2023 году на ремонты порядка 1,9 миллиарда рублей.

На ТЭЦ «Восточная» ремонтная программа стартовала в апреле. Уже проведено сервисное обслуживание дожимных компрессорных станций №1, 2, 3 и газотурбинной установки №3. В ближайшее время стартует сервисное обслуживание ГТУ №1 и текущие ремонты третьего водогрейного и первого парового котлов. Также запланирован текущий ремонт пункта подготовки газа. Всего же на ремонтную программу ТЭЦ «Восточная» направлено порядка 192 миллионов рублей.

Более 800 миллионов рублей пойдут на подготовку к новому отопительному сезону Владивостокской ТЭЦ-2. Ключевые виды работ коснутся турбинного и котельного оборудования. В первом квартале усилия были направлены на котлоагрегат №5 и турбину №3. Весной специалисты провели механическую очистку системы технического водоснабжения, обеспечивающей охлаждение конденсаторов паровых турбин электростанции морской водой. Сейчас, во втором квартале, на ВТЭЦ-2 проводится масштабный капитальный ремонт котлоагрегата №8. В июне начнется капремонт турбоагрегата №4 совместно с ремонтом генератора №4 и расширенным ремонтом турбины №5. Далее энергетики приступят к капитальному ремонту шестой турбины и текущему ремонту турбогенератора №6.

На Артемовской ТЭЦ ремонтная программа стартовала в марте. В настоящее время энергетики проводят капремонт котлоагрегата №7. На котельном оборудовании в этом году выполняются программы повышения надежности и продления срока эксплуатации. Также ремонтные работы затронут котел №8 и турбоагрегат №5. Всего ремкампания АТЭЦ в этом году насчитывает более 669 миллионов рублей.

Специалисты Партизанской ГРЭС в этом году проводят 3 средних и 2 текущих ремонта на котельном оборудовании, а также 2 текущих ремонта на турбинном. На эти цели направлено 173 миллиона рублей. Дополнительно на общую сумму 142 миллиона рублей проведут 7 мероприятий по программе повышения надежности, из них четыре - сверхтиповые работы по замене поверхностей нагрева, одна - сверхтиповая работа по замене элементов каркаса котлоагрегата №1.