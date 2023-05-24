Филиал ПАО «Россети» в ходе ремонтной кампании 2023 года оснастит птицезащитными устройствами 46 ключевых линий электропередачи в Поволжье. Выполненные мероприятия позволят снизить риски возникновения аварийных ситуаций на энергообъектах, обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП. Объем инвестиций в реализацию мероприятий составит 48,4 млн рублей.

Количество отключений на магистральных линиях электропередачи Поволжья, связанных с жизнедеятельностью птиц, составляет порядка 30%. Для сокращения технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП специальными устройствами, предотвращающими возможность птиц присаживаться на траверсах опор и устраивать там гнезда.

Основной объем работ по установке ПЗУ запланирован на линиях, обеспечивающих электроснабжение бытовых и промышленных потребителей Саратовской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Оренбургской областей, Республик Мордовии и Чувашии. Особое внимание уделено ЛЭП, участвующим в выдаче мощности Саратовской ГЭС, Балаковской АЭС, Ульяновской ТЭЦ. А также энерготранзита, проходящим в национальных заповедниках.

Установка ПЗУ включает в себя комплект птицезащитных устройств, которые устанавливаются головной частью на изоляторе и затем фиксируются на проводе посредством защёлкивания фиксаторов. ПЗУ обеспечивают безопасность пернатых с размахом крыльев до 1,3 метра и практически исключает возможность поражения птиц электрическим током.

В 2022 году работы по установке порядка 4 тыс. птицезащитных устройств были выполнены на 47 электромагистралях 220-500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности в энергосистемы 9 регионов ПФО с населением 14 млн человек. Мероприятия по охране биологического разнообразия птиц предусмотрены экологической политикой компании в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Защита птиц на объектах электросетевого комплекса – одна из приоритетных задач.