В Башкирии раскрыли серию хищений проводов ЛЭП

При активном содействии подразделения безопасности ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») раскрыта серия хищений проводов ЛЭП на энергообъектах компании в Уфимском и Кушнаренковском районах Башкирии, которые были совершены еще в 2021 и 2022 годах.

В ходе следствия было установлено, что хищения были совершены с участием одного фигуранта, который привлекал для совершения краж всегда разных ранее знакомых ему людей. Всего доказана причастность этих групп к четырем эпизодам преступной деятельности. Примечательно, что один из злоумышленников, находясь под следствием, усугубил свое и без того незавидное положение: совершил еще одно хищение проводов с воздушной линии в Кушнаренковском районе и долгое время находился в розыске, но в 2023 году был задержан в г. Москве и доставлен в Башкирию, где был арестован.

Принятыми мерами большая часть нанесенного ООО «Башкирэнерго» ущерба возмещена, а орудия преступления изъяты и уничтожены.

Несмотря на сроки давности совершенных преступлений, преступникам не удалось уйти от ответственности.