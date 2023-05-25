В рамках трехдневной программы конференции ее участники обсудят актуальный статус и перспективные направления развития систем релейной защиты и автоматики, определят возможные пути повышения технологической безопасности энергообъектов в современных условиях, обменяются передовым опытом и лучшими практиками в этой области.

«Конференция остается одним из крупнейших в пределах СНГ мероприятий в области релейной защиты и автоматики, ожидаемым и высоко востребованным событием. Укрепляется ее значение в качестве площадки для выработки консолидированной позиции всех субъектов отрасли о перспективных направлениях развития РЗА в свете совершающегося глобального энергоперехода, согласованной идеологии совершенствования систем РЗА в соответствии с актуальными вызовами времени», – подчеркнул возглавляющий оргкомитет форума Первый заместитель Председателя Правления Системного оператора Сергей Павлушко.

Организаторы проходящей при поддержке Министерства энергетики РФ конференции – Системный оператор, ПАО «Россети», ПАО «РусГидро» и РНК СИГРЭ. В ее работе также примут участие проектировщики и производители устройств РЗА и энергетического оборудования, разработчики программного обеспечения, представители научно-исследовательских институтов.

Традиционно конференция будет включать в себя шесть основных секций. Среди главных тем форума – вопросы разработки, проектирования, наладки и эксплуатации систем РЗА. В фокусе внимания – важнейшие технологические тренды развития релейной защиты и противоаварийной автоматики, включая цифровизацию, развитие искусственного интеллекта и гибких систем РЗА. Также планируется обсудить применение синхронизированных векторных измерений и CIM и особенности использования РЗА в сетях с ВИЭ.

Отдельные круглые столы будут посвящены моделированию релейной защиты и энергосистем в целом, а также обеспечению информационной безопасности устройств РЗА.

В числе основных докладчиков – представители Системного оператора, ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «НТЦ ЕЭС», АО «Силовые машины», «Лаборатории Касперского», ООО «Прософт-Системы», АО «РТСофт», ООО НПП «ЭКРА», ООО «Релематика», а также НИУ «МЭИ», Томского политехнического университета, Уральского федерального университета, Ивановского государственного энергетического университета.