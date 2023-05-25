Сила инфраструктуры. Иркутсккабель
Состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития электросетевого комплекса Северной Осетии-Алании под руководством директора Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елены Медведевой и заместителя председателя Правительства Северной Осетии Русланбека Икаева.
Рабочая группа создана для решения таких задач, как консолидация электросетевого имущества региона на базе системообразующей сетевой компании, технологическое присоединение новых потребителей, разработка и реализация программы повышения надёжности электросетевого комплекса республики.
Участники совещания рассмотрели мероприятия по консолидации энергообъектов в Северной Осетии. Эта работа проводится в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса России для повышения стабильности электроснабжения жителей и предприятий регионов. Кроме того, Президентом России даны особые поручения по созданию в каждом регионе России единого центра ответственности за надёжное энергоснабжение потребителей.
Как отметила Елена Медведева, на территории Северной Осетии необходимо провести технический аудит состояния сетевых активов, не входящих в группу «Россети Северный Кавказ», для дальнейшего принятия решений об их консолидации.
Чтобы провести эту работу предложено создать комиссию с участием представителей региональных органов власти, энергокомпаний, а также независимых экспертов.
Русланбек Икаев подчеркнул, что органы власти региона готовы рассмотреть положительный опыт других субъектов и возможность его применения в совместной работе.
Кроме того, в ходе заседания рабочей группы вице-премьер Правительства Северной Осетии предложил совместно разработать новый программный продукт для формирования единого платёжного документа, который будет удобен для жителей. Инициатива была поддержана всеми участниками совещания.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter