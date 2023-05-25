Состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития электросетевого комплекса Северной Осетии-Алании под руководством директора Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елены Медведевой и заместителя председателя Правительства Северной Осетии Русланбека Икаева.

Рабочая группа создана для решения таких задач, как консолидация электросетевого имущества региона на базе системообразующей сетевой компании, технологическое присоединение новых потребителей, разработка и реализация программы повышения надёжности электросетевого комплекса республики.

Участники совещания рассмотрели мероприятия по консолидации энергообъектов в Северной Осетии. Эта работа проводится в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса России для повышения стабильности электроснабжения жителей и предприятий регионов. Кроме того, Президентом России даны особые поручения по созданию в каждом регионе России единого центра ответственности за надёжное энергоснабжение потребителей.

Как отметила Елена Медведева, на территории Северной Осетии необходимо провести технический аудит состояния сетевых активов, не входящих в группу «Россети Северный Кавказ», для дальнейшего принятия решений об их консолидации.

Чтобы провести эту работу предложено создать комиссию с участием представителей региональных органов власти, энергокомпаний, а также независимых экспертов.

Русланбек Икаев подчеркнул, что органы власти региона готовы рассмотреть положительный опыт других субъектов и возможность его применения в совместной работе.

Кроме того, в ходе заседания рабочей группы вице-премьер Правительства Северной Осетии предложил совместно разработать новый программный продукт для формирования единого платёжного документа, который будет удобен для жителей. Инициатива была поддержана всеми участниками совещания.