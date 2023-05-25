Инновационные технологии Сеспель на Металлообработке-2023

Образцы инновационной алюминиевой продукции, изготовленной по технологии сварки трением с перемешиванием, представило Чебоксарское предприятие «Сеспель» на 23-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» ( Металлообработка-2023 ). В выставке, традиционно проходящей в ЦВК «Экспоцентр», «Сеспель» (входит в состав Алюминиевой Ассоциации) участвует впервые – в прошлые годы представители компании из Чувашии посещали форум в качестве гостей.

На своем стенде в павильоне 8.1 ЦВК «Экспоцентр» ведущий производитель комплексов сварки трением с перемешиванием (СТП) в России демонстрирует продукцию для алюминиевого мостостроения. Это элемент ортотропной плиты и тестовый образец балки весом 250 кг для строящегося первого в России и Восточной Европе автодорожного моста из алюминия. В экспозиции «Сеспель» можно увидеть и другую продукцию, изготовленную на сварочных комплексах чебоксарского завода. Работающие на стенде специалисты компании готовы предоставить консультацию по вопросам выбора оборудования и его ключевых преимуществ.

Среди экспонатов есть образцы, созданные методом сварки трением с перемешиванием листов из алюминиевых сплавов АМг5 и АМг6 различных толщин – от 10 до 30 мм. Здесь же можно увидеть образцы изделий из сплава АД0, прошедших испытания на статическое растяжение и изгиб. По этим образцам видно, что шов, выполненный по технологии СТП, под нагрузкой остается целым, а разрыв происходит в любом другом месте – сварной шов оказывается крепче основного материала.

Посетители стенда также могут ознакомиться с оборудованием и технологиями, используемыми на предприятии «Сеспель». СТП, лазерная сварка, кольцевая сварка, технология ПРАНС, сварной инструмент – все это доступно для детального изучения.

Интересный экспонат – алюминиевая пластина с полым каналом, изготовленным сваркой трением с перемешиванием. Эта технология может использоваться в радиаторах охлаждения, аккумуляторах и других изделиях. Ранее для получения таких каналов требовался набор операций: резка, фрезерование, сварка. Благодаря предложенному в «Сеспель» решению изделие выполняется за один прогон: лист металла помещается в станок и запускается оборудование СТП. Интересно, что новая технология была найдена случайно. При тестировании оборудования вышли не на тот режим и в алюминиевой пластине незапланированно образовался канал. Стали разбираться и поняли, что решение имеет хорошие перспективы. Разработку вновь опробовали, подобрали подходящий режим и запатентовали.

Посетить экспозицию Чебоксарского предприятия «Сеспель» можно в дни работы выставки «Металлообработка-2023» с 22 по 26 мая в ЦВК «Экспоцентр», в Павильоне 8 (Зал 1), на стенде 81D39.

О выставке Металлообработка

Международная выставка «Металлообработка» проводится с 1984 г. и признана крупнейшим в России и СНГ проектом в области станкостроения. Она ежегодно проходит в Москве и привлекает внимание множества специалистов из разных стран. Это прекрасная возможность представить свои последние разработки в области станкостроения, обменяться опытом с коллегами и установить новые связи с партнерами и будущими клиентами. В 2023 году выставка собрала более тысячи экспонентов из 12 стран, ее гостями, как ожидается, станут более 36 тысяч человек.