КЗ "ЦВЕТЛИТ" информирует о получении сертификата на выпуск гибкого кабеля марки КГВВ по ТУ 27.32.13-035-37041459-2023 согласно ГОСТ 31996-2012.

Кабели гибкие с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката применяются для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно. Радиус изгиба: при монтаже 7D, при эксплуатации 15D. Диапазон выпускаемых сечений: для кабелей в одножильном исполнении от 1,5 до 500 мм кв., для кабелей с числом жил от 2 до 5 – от 1,5 до 240 мм кв. Срок службы кабеля КГВВ - не менее 8 лет. Варианты исполнения – КГВВ, КГВВнг(А), КГВВнг(А)-LS.