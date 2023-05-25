Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании на территории Новочеркасска Ростовской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Ростовская" на территории муниципального образования "город Новочеркасск" Ростовской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", - следует из документа.

В пресс-службе министерства сообщили, что шесть потенциальных инвесторов готовы вложить в реализацию своих восьми проектов свыше 8,6 млрд рублей, создать не менее 790 рабочих мест.

"Создание ОЭЗ в Ростовской области на 305 га безусловно важно для социально-экономического развития региона. Федеральные меры поддержки позволят привлечь в экономику города новые инвестиции и обеспечить его жителей современными рабочими местами. Новая ОЭЗ станет четвертой в Южном федеральном округе", - привели в сообщении слова заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова.

В подготовленном постановлении правительства РФ говорится, что Минэкономразвитию РФ необходимо будет заключить от имени правительства страны соглашение о создании ОЭЗ с правительством Ростовской области, а также администрацией Новочеркасска. Документ проходит экспертизу.

В пресс-службе губернатора Ростовской области в четверг сообщили, что объем выручки резидентов создаваемой ОЭЗ, по предварительным оценкам, к концу 2033 года составит почти 15,5 млрд рублей. "Совокупный дополнительный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны должен достичь через 10 лет почти 12 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

О создаваемой ОЭЗ

Среди заявленных в ОЭЗ проектов - создание заводов по выпуску прицепной, полуприцепной и сельскохозяйственной техники, оборудования для очистных сооружений, а также промышленного холодильного оборудования, комплекса по сжижению природного газа, предприятий по производству защитно-декоративных материалов и высокотехнологичных полимерных заготовок.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа планируется на территории индустриального парка в Новочеркасске. Он обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и расположен вблизи аэропорта. На его территории локализованы производства 11 компаний, зарегистрированы 67 резидентов. По предварительной оценке, отметил он, в первом квартале 2023 года в Ростовской области ожидается рост объема инвестиций. "Индекс физического объема общих инвестиций превысил в первые три месяца года 170%, частных - почти 130%. Это хорошая динамика, и мы должны ее постараться сохранить", - уточнил глава региона.