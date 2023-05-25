Многоэтажный дом в районе Фили-Давыдково построят за 3,4 млрд

В столичном районе Фили-Давыдково за счет городского бюджета построят жилой комплекс с подземным паркингом, сообщает RosTender.info. Возведение объекта включено в Адресную инвестиционную программу.

Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом на 106 мест появится по адресу Давыдковская улица, владение 10А. Перед работами снесут дом № 10к4 – панельную «пятиэтажку».

Проектированием и строительством займется победитель конкурса. Прием заявок на участие открыт до 9 июня, с подрядчиком заключат контракт на 3,4 млрд рублей. На работы выделят 4 года.

Комплекс будет рассчитан не менее чем на 322 квартиры на одну, две и три комнаты. В них переселят жильцов из домов, включенных в Программу реновации жилищного фонда.