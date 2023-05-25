Николай Шульгинов принял участие в тематической сессии «Энергетическая безопасность и экономический рост» в рамках Евразийского экономического форума. Участники сессии обсудили вопросы, связанные с укреплением мировой энергетической безопасности.

По словам главы Минэнерго России, у стран ЕАЭС есть общий взгляд на обеспечение энергобезопасности, при этом есть и специфические особенности внутри каждой из стран, которые складываются из исторических, географических, социальных и политических факторов.

«Для формирования общего и безопасного энергетического будущего необходимо тесное взаимодействие между странами ЕАЭС и активная работа по общим энергетическим рынкам», – сказал Министр.

При этом он подчеркнул, что страны ЕАЭС располагают значительными запасами топливно-энергетических ресурсов и являются крупнейшими в мире потребителями энергоносителей.

«Наша задача – обеспечивать надёжные поставки энергоресурсов ресурсов при любых внешних и внутренних условиях», – отметил Николай Шульгинов.

В ходе встречи участники также обсудили вопросы сферы электроэнергетики, затронули в том числе рост потребления электроэнергии и развитие ВИЭ-генерации в странах Союза.

Говоря о развитии СПГ-проектов ЕАЭС, Николай Шульгинов отметил стратегическую значимость развития автомобильного коридора «Западный Китай – Европа».