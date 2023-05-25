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Николай Шульгинов принял участие в тематической сессии «Энергетическая безопасность и экономический рост» в рамках Евразийского экономического форума. Участники сессии обсудили вопросы, связанные с укреплением мировой энергетической безопасности.
По словам главы Минэнерго России, у стран ЕАЭС есть общий взгляд на обеспечение энергобезопасности, при этом есть и специфические особенности внутри каждой из стран, которые складываются из исторических, географических, социальных и политических факторов.
«Для формирования общего и безопасного энергетического будущего необходимо тесное взаимодействие между странами ЕАЭС и активная работа по общим энергетическим рынкам», – сказал Министр.
При этом он подчеркнул, что страны ЕАЭС располагают значительными запасами топливно-энергетических ресурсов и являются крупнейшими в мире потребителями энергоносителей.
«Наша задача – обеспечивать надёжные поставки энергоресурсов ресурсов при любых внешних и внутренних условиях», – отметил Николай Шульгинов.
В ходе встречи участники также обсудили вопросы сферы электроэнергетики, затронули в том числе рост потребления электроэнергии и развитие ВИЭ-генерации в странах Союза.
Говоря о развитии СПГ-проектов ЕАЭС, Николай Шульгинов отметил стратегическую значимость развития автомобильного коридора «Западный Китай – Европа».
«Мы широко развиваем в России СПГ-инфраструктуру – КриоАЗС, заводы по производству СПГ. У нас есть программа по субсидированию их строительства. Правительство всячески поддерживает развитие СПГ в качестве топлива для транспорта», – уточнил глава Минэнерго России.
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