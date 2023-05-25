Работа по замене дефектного изолятора подвесной гирлянды на ВЛ 35 кВ была проведена впервые в России бригадой специалистов Чистопольских электрических сетей.

Такая работа особенно актуальна для тупиковых линий электропередачи потребителей, то есть лишенных возможности резервирования. В данном случае она позволила исключить недоотпуск электроэнергии в нескольких населенных пунктах (более 3 тысяч потребителей) в разгар сельскохозяйственных работ. Три центра питания – подстанции «Смена», «Утяково», «Саканы» продолжили функционирование в нормальном режиме без вывода электрической схемы в ремонт.

Решение о проведении работ на уровне напряжения 35 кВ стало естественным продолжением той системной работы, которая проводится компанией по внедрению новой на российском пространстве технологии РПН с 2009 года.

На данном этапе бригада специалистов ЧЭС прошла обучение на уровне напряжения 10-35 кВ, укомплектована всеми необходимыми инструментами, средствами индивидуальной защиты и спецтехникой – подъемником с изолирующим звеном.

«Мы тщательно подготовились к тому, чтобы совершить этот виток в развитии технологии, - комментирует событие директор ЧЭС Руслан Касымов, - Важным является и подбор персонала, обладающего высокой квалификацией и большим опытом проведения работ и не в первый раз участвующим в реализации наших «пилотных проектов».

Стоит отметить, что в филиале традиционно стараются поддерживать флагманские позиции в направлении РПН. Напомним, что именно в Чистопольских электросетях началось возрождение этого незаслуженно забытого метода производства работ, применявшегося еще в советские годы.

Благодаря совместной разработке и подробному изучению нового технологического процесса у бригады Чистопольского РЭС (в составе мастера Альберта Сабитова, электромонтеров Владимира Садовникова и Виталия Изгарова, водителя Владимира Лазарева) не было боязни перед новым видом работы, хотя о технике безопасности и правилах охраны труда они помнят всегда. Предварительно прошли через череду тренировок – на электроустановках 10 кВ и с отключением – на 35 кВ.

Сам процесс замены изолятора занимает всего 20 минут, куда более долгий процесс – подготовка рабочего места и наложение изоляции на токоведущие части. Но если бы работы выполнялись обычным способом, то пришлось бы выводить линию в ремонт, то есть оставлять потребителей на несколько часов без электричества.

Средства индивидуальной защиты были разработаны совместно со специалистами ООО «Эрвольт» - ориентировались на существующие стандарты и правила охраны труда, учитывающие нормативные расстояния между токоведущими частями, чтобы в дальнейшем воплотить эти замыслы в резине и пластике.

В дальнейшем усовершенствованная с учетом опыта производства технология подлежит тиражированию, что позволит расширить горизонты возможностей метода РПН в компании. Стоит отметить, что энергетики прогнозируют большую заинтересованность и со стороны нефтяников – на балансе предприятий этой отрасли много таких воздушных линий, не имеющих дополнительного резервирования.

Тем более, что и бесценный опыт работы персонала на действующей ВЛ 35 кВ с фиксацией двухстороннего тяжения провода и заменой дефектного подвесного изолятора уже получен.