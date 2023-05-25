ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ: Совершенствуем процессы – улучшаем качество

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Сила инфраструктуры, съезд "светоносцев" и специфика рынка LAN
В соответствии с Положением о рационализаторской деятельности в АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» было внесено рационализаторское предложение «Повышение качества и технологического процесса изготавливаемой проволоки».
Благодаря внедрению рацпредложения:
Авторам рацпредложения (начальнику цеха №1 Легконогих Д.А. и заместителю начальника ТО Антонову А.С.) были вручены «Удостоверение рационализатора» и денежное вознаграждение за вклад в развитие предприятия.
Руководство предприятия выражает сотрудникам свою благодарность за новые внедренные методы работы. Благодаря таким предложениям производственно-технического характера, улучшается производственный процесс путем более эффективного использования оборудования и материалов, и, что важно, без существенного изменения конструкций и технологических процессов производства.
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