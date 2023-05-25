ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ: Совершенствуем процессы – улучшаем качество

В соответствии с Положением о рационализаторской деятельности в АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» было внесено рационализаторское предложение «Повышение качества и технологического процесса изготавливаемой проволоки».

Благодаря внедрению рацпредложения:

повысилось качество изготавливаемой проволоки за счет непрерывного контроля диаметра;

повысился культ производства и технологичности процесса волочения;

сократились трудозатраты при подборе режимов волочения;

сократилось количество брака и отходов, образуемых при подборе режимов волочения.

Авторам рацпредложения (начальнику цеха №1 Легконогих Д.А. и заместителю начальника ТО Антонову А.С.) были вручены «Удостоверение рационализатора» и денежное вознаграждение за вклад в развитие предприятия.

Руководство предприятия выражает сотрудникам свою благодарность за новые внедренные методы работы. Благодаря таким предложениям производственно-технического характера, улучшается производственный процесс путем более эффективного использования оборудования и материалов, и, что важно, без существенного изменения конструкций и технологических процессов производства.



