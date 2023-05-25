 

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ: Совершенствуем процессы – улучшаем качество

25 мая 2023, 15:15 426 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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В соответствии с Положением о рационализаторской деятельности в АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» было внесено рационализаторское предложение «Повышение качества и технологического процесса изготавливаемой проволоки».

Благодаря внедрению рацпредложения:

  • повысилось качество изготавливаемой проволоки за счет непрерывного контроля диаметра;
  • повысился культ производства и технологичности процесса волочения;
  • сократились трудозатраты при подборе режимов волочения;
  • сократилось количество брака и отходов, образуемых при подборе режимов волочения.

Авторам рацпредложения (начальнику цеха №1 Легконогих Д.А. и заместителю начальника ТО Антонову А.С.) были вручены «Удостоверение рационализатора» и денежное вознаграждение за вклад в развитие предприятия.

Руководство предприятия выражает сотрудникам свою благодарность за новые внедренные методы работы. Благодаря таким предложениям производственно-технического характера, улучшается производственный процесс путем более эффективного использования оборудования и материалов, и, что важно, без существенного изменения конструкций и технологических процессов производства.


 

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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