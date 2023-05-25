 

Предприятие "Росэлектроники" начало производить оборудование для "умных" домов

25 мая 2023, 11:14 203 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росэлектроника
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ruselectronics.ru

Фото: ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил производство электронных блоков управления отечественными системами «Умный дом inSmart». Устройства позволяют создавать интеллектуальные системы автоматизированного управления электроснабжением, водоснабжением и отоплением квартир, офисов или коммерческих помещений. Первая партия будет передана заказчику до конца мая 2023 года.

Производство запущено в рамках партнерства с группой компаний inSmart на современной полностью автоматизированной линии Челябинского радиозавода «Полет» (входит в «Росэлектронику»). Это позволило исключить человеческий фактор и добиться стабильно высокого качество выпускаемой продукции.

В ближайшее время планируется задействовать производственные мощности предприятия для изготовления корпусов для других устройств из состава «Умного дома inSmart»: регуляторов отопления, систем защиты от протечек и датчиков параметров микроклимата в помещении.

«Развитие взаимодействия с промышленными предприятиями гражданского сектора в рамках кооперации – одно из ключевых направлений работы предприятия. Изделия челябинской компании inSmart, изготовленные в рамках технологического партнерства с ЧРЗ «Полет», обеспечат комфорт для пользователей, повысят безопасность эксплуатации инженерных систем здания и эффективность использования энергетических ресурсов. Это еще один шаг к импортонезависимости и развитию цифровой экономики в нашей стране», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Дмитрий Довженко.

ЧРЗ «Полет» в составе Ростеха занимается разработкой и серийным производством наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в гражданской авиации и воздушно-космических силах. 

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Метки: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника 

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