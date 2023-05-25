Проект «Сооружение атомной станции малой мощности (АСММ) в Республике Саха (Якутия)», реализуемый АО «Русатом Оверсиз» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), был признан лучшим в номинации «Чистая энергия и энергоэффективность» Международного климатического конкурса «Зеленая Евразия». Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 мая 2023 года в Москве, «на полях» II Евразийского экономического форума.

Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия» был учрежден Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Евразийской экономической комиссией в целях выявления и популяризации эффективных практик в сфере реализации климатической повестки на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На конкурс было подано около 300 заявок от различных компаний стран-участниц ЕАЭС (России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении).

Атомная энергетика является низкоуглеродным источником генерации, который при этом обеспечивает базовую нагрузку энергосети. Атомная энергетика не имеет прямых выбросов СО2, выбросы парниковых газов на всем жизненном цикле минимальны, что ставит ее в один ряд с ветро, солнечной и гидрогенерацией. Атомная энергетика включена в «зеленые» Таксономии России, ЕС, Китая и Ю. Кореи. В начале 2023 года была опубликована Таксономия ЕАЭС, в которой атомная энергетика также квалифицирована в качестве «зеленых» видов деятельности.

Якутская АСММ обеспечит стабильным, экологически чистым и качественным энергообеспечением потребителей арктических районов Республики Саха (Якутия), снимет инфраструктурные ограничения для развития экономической и социальной сферы региона, а также позволит заменить устаревшие дизельные и угольные электростанции с повышенными объемами выбросов СО2 в атмосферу. Эксплуатация АСММ позволит обеспечить промышленные предприятия, муниципальные образования и их население чистой электроэнергией, а также станет бесперебойным источником электроэнергии одного из самых крупных в Российской Федерации месторождений золота - «Кючус».

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно сотни миллионов рублей направляются на мероприятия по охране окружающей среды.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Оверсиз»