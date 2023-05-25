 

В США отмечается заметное изменение суточного графика нагрузки потребления

25 мая 2023, 10:11 172 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"

Научно-исследовательский институт электроэнергетики (Electric Power Research Institute, EPRI)* США установил, что суточный график нагрузки, имеющий форму утки (так называемая «кривая утки / утиная кривая»**), претерпевает изменения, согласно графикам, построенным на основе исторических данных за последние десять лет:

Ежегодный рост объемов солнечной генерации в США приводит к снижению потребления электроэнергии в дневные часы («туловище утки») и резкому росту потребления в вечерние часы («шея утки»). С каждым годом график нагрузки в области «туловища» опускается глубже, уже начиная напоминать каньон, а в области «шеи» становится круче и длиннее.

Такая ситуация приводит к резкому сокращению потребности в энергоресурсах для обеспечения гибкой работы энергосистемы в дневное время и, наоборот, к росту потребности в них с заходом солнца. Генерирующие компании вынуждены отказываться от использования энергоресурсов, не способных реагировать на резкий рост спроса на электроэнергию в вечерние часы.

По оценке EPRI, на сегодняшний день покрытие резкого роста спроса вечером после захода солнца возможно за счет увеличения выработки газовых ТЭС, импорта электроэнергии, в том числе между штатами, а также использования ГАЭС и СНЭЭ (накапливающих необходимые объемы в дневные часы). Вместе с тем, в будущем для решения вопроса требуются инновационные решения, такие как переход на тарифы, зависящие от времени потребления, программы стимулирования потребления в первой половине дня и в ночные часы, использование различных типов накопителей (тепловых, механических, химических и т.д.).

Информационно-аналитический ресурс Powermag

* Американский НИИ, который специализируется на исследованиях и разработках, связанных с производством, передачей и потреблением электроэнергии и направленных на решение актуальных проблем в энергетической отрасли. Основные офисы и лаборатории EPRI расположены в Калифорнии, Северной Каролине, Теннесси, Массачусетсе и Вашингтоне, округ Колумбия.

** Линейный график потребляемой энергосистемой мощности в течение суток, все более приобретающий очертания утки по мере увеличения в структуре генерации энергосистемы доли ВИЭ (в основном СЭС).

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Метки: США, ИССЛЕДОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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