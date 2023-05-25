По инициативе компании «Россети Московский регион» правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» по факту выявленного в феврале 2023 года безучетного потребления электроэнергии от сетей компании с целью майнинга криптовалюты.

В ходе проверки, проводимой сотрудниками блока безопасности Общества совместно с правоохранительными органами г. Москвы, было установлено, что 3 промышленных контейнера с компьютерным оборудованием для добычи криптовалют внутри, размещались в одном из цехов коммерческого предприятия, расположенного на Рязанском проспекте. Период безучетного потребления электроэнергии составлял на момент выявления около полугода. По уточненным данным ущерб, нанесенный компании, превысил 21 млн рублей в объеме более 9,4 млн кВт/ч.

Работа по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии с целью добычи криптовалют ведется в компании «Россети Московский регион» на регулярной основе. Только в 2022 году совместно с правоохранительными органами в столичном регионе было пресечено 16 фактов хищения электроэнергии с целью обеспечения работы оборудования майнинговых ферм. Причиненный действиями нарушителей закона ущерб превысил 315 млн рублей. В настоящее время правоохранительными органами возбуждено и расследуется 7 уголовных дел указанной категории. Все виновные получат неотвратимое наказание в рамках действующего Уголовного кодекса РФ.

Напоминаем, что незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании от неучтенного потребления, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях, а также приводит к существенному росту риска возникновения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики.