Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока завершил программу замены высоковольтных вводов в центрах питания Приморского края. Смонтирована 61 единица оборудования. В результате технического переоснащения возросла надежность электроснабжения Приморья - приграничного региона с населением более 1,8 млн человек.

Завершающим этапом программы стала замена пяти вводов выключателей на подстанции 220 кВ «Горелое», питающей потребителей западных районов Приморского края, в том числе лесозаготовительные и рыбоперерабатывающие предприятия Тернейского района. Закончены работы по замене трёх вводов автотрансформаторов на подстанции 220 кВ «Арсеньев-2», обеспечивающей электроэнергией Арсеньевский городской округ с населением 47,3 тыс. человек.

Ранее высоковольтные вводы были заменены на автотрансформаторах ключевой подстанции Приморского энергокольца – 500 кВ «Дальневосточная», на реакторе распределительного устройства 500 кВ Приморской ГРЭС, а также силовом оборудовании и выключателях ещё четырёх энергообъектов класса напряжения 220 кВ. Взамен использовавшихся ранее маслонаполненных устройств смонтированы современные аналоги российского производства с твердой изоляцией. Они более долговечны, удобны в эксплуатации и требуют меньших трудозатрат при проведении технического обслуживания. Срок работы таких вводов составляет 30 лет.

Вводы являются конструктивной частью силового подстанционного оборудования – трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, а также коммутационного – выключателей. Они обеспечивают механическое крепление токоведущего проводника и необходимый уровень электрической прочности конструкции. От их технического состояния зависит надежность работы подстанции.