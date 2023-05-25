В 2023–2024 годах в России планируется реализовать не менее 10 крупных индустриальных проектов с объёмом инвестиций не менее 10 млрд рублей каждый. Их перечень утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Запуск новых и реализация действующих проектов, скорректированных с учётом появившихся вызовов, обеспечит производство конкретной линейки глубоко локализованной высокотехнологичной продукции и необходимых узлов и комплектующих, а также формирование долгосрочного заказа на разработку и внедрение критических технологий, даст импульс дальнейшему развитию ряда важнейших отраслей промышленности и будет способствовать достижению одной из ключевых целей, поставленных Президентом, – укреплению технологического суверенитета страны. Мегапроекты – один из важнейших механизмов технологического развития и достижения суверенитета в этой сфере, определённых утверждённой Правительством Концепцией технологического развития до 2030 года.

В списке – проекты, связанные с локализацией на территории России производства необходимых лекарств, медицинских изделий и оборудования, с налаживанием выпуска критически важной химической продукции, приоритетной станкоинструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, воздушных судов, средне- и высокооборотных дизельных двигателей и продукции на их основе, с развитием беспилотных авиационных систем и производством сжиженного природного газа на основе отечественного оборудования. Они были отобраны по итогам стратегической сессии, посвящённой укреплению технологического суверенитета, которую Михаил Мишустин провёл 11 апреля. В обсуждении участвовали не только руководители федеральных министерств и ведомств, но и представители крупнейших российских промышленных компаний, эксперты.

Реализовать мегапроекты планируется за счёт бюджетных и внебюджетных инвестиций. За каждым из них закреплены ответственные федеральные министерства. Общую координацию работы будет осуществлять Минпромторг, а кураторами от Правительства выступят профильные вице-премьеры.

На основе сводного доклада Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова в утверждённый перечень вошли проекты так называемой первой очереди. С учётом предложений, прозвучавших на стратегической сессии, Минстрою, Минтрансу, Минприроды, Минсельхозу и госкорпорации «Росатом» вместе с Минпромторгом поручено к 15 июня представить предложения по запуску дополнительной очереди мегапроектов, в том числе в области разработки и производства оборудования разведки, добычи и переработки критически важных видов минерального сырья, оборудования для промышленного птицеводства, развития технологий атомной промышленности и разработки оборудования для строительного и дорожно-строительного комплекса.