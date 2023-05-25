С января по март 2023 года компания «Россети Юг» направила на развитие энергосистем регионов присутствия 1,6 млрд рублей или 141% от плана. Инвестиции в энергокомплекс Астраханской области составили 165 млн рублей, Волгоградской – 438 млн рублей, Калмыкии – более 91 млн рублей, Ростовской области – почти 918 млн рублей.

Реализация инвестиционной программы позволила в отчетный период построить и реконструировать 157 км линий электропередачи (ЛЭП) и ввести в эксплуатацию подстанции общей мощностью 39 МВА. В Ростовской области эти показатели составили почти 100 км ЛЭП и 34,2 МВА. Такие объемы в регионе достигнуты за счет строительства объектов технологического присоединения, в том числе льготной категории заявителей и реконструкции распределительной электрической сети.

В Волгоградской области построены и реконструированы 17,6 км линий электропередачи и введены в эксплуатацию подстанции мощностью почти 2 МВА, в Астраханской – 25 км ЛЭП и 2,8 МВА. В Калмыкии электросетевой комплекс расширился за счет 14,6 км ЛЭП и 0,1 МВА новой мощности.

На строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории в первом квартале направлено более 656 млн рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников энергетики построили 121,5 км ЛЭП и ввели в эксплуатацию свыше 13 МВА трансформаторной мощности.

Реализация мероприятий инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечить социально-экономическое развитие территорий присутствия, повысить надежность электроснабжения потребителей и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям.