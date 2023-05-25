Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада ввел в работу новое реакторное оборудование на подстанции 330 кВ «Старорусская» в Новгородской области. Объект участвует в передаче мощности от Псковской ГРЭС и является основным источником питания городов Старая Русса, Холм и Шимск.

Выполненные работы позволили существенно повысить устойчивость работы энергосистемы Новгородского узла тем самым, увеличив надежность ее работы в части электроснабжения потребителей.

В частности, в рамках реконструкции энергетики установили шунтирующий реактор новой конструкции с установленной мощностью 29,7 МВАр. Устройство предназначено для компенсирования избытка реактивной мощности в прилегающей электрической сети.