 

"Россети" модернизировали главный центр питания юга Новгородской области – подстанцию 330 кВ "Старорусская"

25 мая 2023, 16:00 370 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада ввел в работу новое реакторное оборудование на подстанции 330 кВ «Старорусская» в Новгородской области. Объект участвует в передаче мощности от Псковской ГРЭС и является основным источником питания городов Старая Русса, Холм и Шимск.

Выполненные работы позволили существенно повысить устойчивость работы энергосистемы Новгородского узла тем самым, увеличив надежность ее работы в части электроснабжения потребителей.

В частности, в рамках реконструкции энергетики установили шунтирующий реактор новой конструкции с установленной мощностью 29,7 МВАр. Устройство предназначено для компенсирования избытка реактивной мощности в прилегающей электрической сети.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 

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