В 2023 году по федеральному проекту «Развитие федеральной магистральной сети», входящему в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги», построят и реконструируют более 326 км трасс. Его цель — повысить связность регионов нашей страны и улучшить экологию.

В этом году по федеральному проекту построят и реконструируют свыше 225 км трасс, находящихся в ведении Росавтодора, и порядка 101 км федеральных дорог, подшефных ГК «Автодор». На эти цели из федерального бюджета выделят более 203 млрд руб. Средства направят на полный комплекс строительно-монтажных работ, в том числе на обустройство всей необходимой современной дорожной инфраструктуры.

«В прошлом году Росавтодором завершены работы по строительству и реконструкции 231,9 км федеральных автомобильных дорог общего пользования. На этот сезон перед нами стоит задача темпы не сбавлять. Мы будем продолжать создавать комфортную и безопасную для всех участников движения дорожную сеть страны», ― отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Краснодарском крае продолжается строительство нового направления трассы А-289. Этот объект — один из самых значимых дорожных проектов региона. Строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно.

«Трасса очень важна для региона. Запуск движения по дальнему подходу к Крымскому мосту позволит вывести транзитный транспорт с трассы А-289, проходящей через населенные пункты. В летние месяцы водители тратят на проезд этого участка до пяти часов. После завершения работ добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Существующий маршрут А-289 длиннее строящейся трассы почти на треть и имеет протяженность 151,7 км.

Дальний подход к Крымскому мосту будет четырехполосным без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час. Протяженность новой дороги составит 119 км, в ее составе будет построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края.

Новая трасса пройдет над водными преградами, оврагами и региональными автодорогами — для этого на ней будет построено 49 мостов и путепроводов. Все работы будут закончены в 2024 году.

В Волгоградской области завершен один из самых сложных и важных этапов строительства моста через Волго-Донской судоходный канал в составе обхода столицы региона — выполнена надвижка пролетов на правой стороне над русловой частью канала. Протяженность нового искусственного сооружения вместе с эстакадой составит 1,3 км.

Полное окончание надвижки намечено на конец 2023 — первый квартал 2024 года. Движение транспорта планируется запустить в следующем дорожно-строительном сезоне.

Протяженность трех этапов обхода Волгограда превышает 70 км, параллельно реализуются два из них.

Сразу 11 мостов, путепроводов, пешеходных переходов и четыре развязки строятся на трассе А-181 «Скандинавия» под Выборгом в Ленинградской области. В зимний период реконструкция на участках с 100-го по 122-й км и со 122-го по 134-й км федеральной дороги не прекращалась. До начала работ на всем ее протяжении не было ни одного надземного пешеходного перехода. Для того чтобы обеспечить безопасное пересечение трассы, при проектировании специалисты предусмотрели семь таких объектов. Три из них уже построены на введенных в эксплуатацию участках (км 47 – км 100), четыре сейчас строятся в районе поста ДПС, СНТ «Ручьи» и поселка Черкасово, поселка Толоконниково, СНТ «Восход» и поселка Кирилловское.

Четыре развязки возводятся на пересечении федеральной трассы с подъездами к поселкам Черкасово, Смирново, Лейпясуо, региональными дорогами Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, Моховое – Ключевое.

Напомним, трасса А-181 «Скандинавия» имеет большое значение не только для экономики региона, но и для всего Северо-Западного федерального округа. Она ведет из Санкт-Петербурга к крупнейшим портам Приморск и Выборг, Светогорскому ЦБК, что обуславливает ее высокую загруженность большегрузным транспортом.Кроме того, это одно из популярнейших туристических направлений.

Согласно условиям государственных контрактов, реконструкция участков завершится в 2024 году.

Напомним, что реализация этих проектов будет способствовать развитию транспортного коридора «Север ‒ Юг».