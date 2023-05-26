 

Детский сад в ЖК "Слобода Курочкины" в Кирове построят за 264,6 млн

26 мая 2023, 14:15 300 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Кирове на территории ЖК «Слобода Курочкины» по улице Потребкооперации к концу 2024 года построят детский сад на 160 мест, сообщает RosTender.info.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на восемь групп – по четыре для раннего и дошкольного возраста. Двухэтажное здание будет включать в себя групповые ячейки, зал для музыкальных и гимнастических занятий, блок плавательного бассейна, медицинский кабинет и помещение для песочной анимации.

Подрядную организацию определят по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 13 июня. На подведение итогов выделят три дня. С подрядчиком заключат контракт на 264,6 млн рублей.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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