В Кирове на территории ЖК «Слобода Курочкины» по улице Потребкооперации к концу 2024 года построят детский сад на 160 мест, сообщает RosTender.info.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на восемь групп – по четыре для раннего и дошкольного возраста. Двухэтажное здание будет включать в себя групповые ячейки, зал для музыкальных и гимнастических занятий, блок плавательного бассейна, медицинский кабинет и помещение для песочной анимации.

Подрядную организацию определят по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 13 июня. На подведение итогов выделят три дня. С подрядчиком заключат контракт на 264,6 млн рублей.