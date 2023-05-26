В этом дорожно-строительном сезоне продолжатся работы на одной из самых непростых по геоклиматическим условиям трассе ‒ Р-504 «Колыма». Федеральная дорога связывает Якутск и Магадан, имеет большое значение для восточных территорий нашей страны, где в силу природных факторов дорожная сеть является менее разветвленной.

Ключевая задача специалистов Росавтодора ‒ увеличение протяженности участков дороги с асфальтобетонным покрытием. И эта работа планомерно ведется. На территории Магаданской области в 2023 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 49,6 км дороги и 285,9 пог. м искусственных сооружений на ней после капремонта и ремонта. Кроме того, ведутся работы по реконструкции на нескольких участках трассы.

На отрезке км 1510 – км 1536 в районе поселка Ягодное продолжаются земляные работы. Согласно проекту, их общий объем составит более 1 млн кубометров. В рамках реконструкции на объекте возведут два моста общей длиной 74 пог. м и 42 водопропускные трубы. После завершения работ в 2025 году участок будет соответствовать параметрам III категории с асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. До реконструкции тип покрытия был переходным.

Аналогичные работы проведут на участке реконструкции км 1821 – км 1831 в районе пгт Атка. Дорожники уже приступили к земляным работам. Также на отрезке планируется построить мост через реку Атку протяженностью 50 пог. м и 17 водопропускных труб. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Что касается участка капитального ремонта км 1392 – км 1402 в районе города Сусумана, то 8 км ввели в эксплуатацию досрочно – в 2022 году. В ходе работ было выполнено устройство асфальтобетонного покрытия вместо переходного. Работы на оставшихся 2 км завершат в этом году. Специалисты также выполнят устройство линий электроосвещения протяженностью 8 км и пешеходного перехода на 1396-м км дороги.

В срок до 2026 года запланирован перевод на капитальный тип покрытия участка дороги на подъезде к Магадану (км 1821 – км 2021). В настоящее время усовершенствованное покрытие отсутствует на участке км 1821 – км 1870. После проведения необходимых мероприятий участок протяженностью около 200 км на всем протяжении будет иметь асфальтобетонное покрытие, включая населенные пункты Атка, Палатка, Стекольный, Сокол, Уптар.

Также до 2026 года планируется устройство асфальтобетонного покрытия на участках, проходящих по территориям населенных пунктов, общей протяженностью 63 км. Речь идет о городе Сусумане и поселке Холодный (км 1378 – км 1410), поселках Ягодное (км 1495 – км 1510) и Дебин (км 1570 – км 1586).

Помимо этого, начиная с 2024 года для обеспечения комфортной транспортной доступности к курорту «Талая» на 1781-м км до 2027 года рабочие переведут в усовершенствованный тип покрытия участок км 1779 – км 1821 посредством выполнения ремонтных работ.

Таким образом, до 2027 года в планах ‒ увеличение протяженности асфальтированных участков трассы Р-504 на 181 км в границах Магаданской области.

Вместе с тем будут проводиться научно-исследовательские работы, направленные на сохранение в нормативном состоянии существующего дорожного покрытия и получение ценной информации для проектирования будущих участков работ. Так, осенью этого года начнется устройство комплексного поста наблюдения за метеорологическими и мерзлотными условиями на отрезке «Колымы» в районе пгт Стекольный.

Оборудование предназначено для мониторинга количества атмосферных осадков, высоты снежного покрова, влажности грунта, температуры окружающего воздуха и вечномерзлых грунтов на глубине 20 м. Анализ этих данных позволит выявить причины деформации земляного полотна и найти новый подход к проектированию, строительству и содержанию автомобильных дорог с учетом изменения климата.

Установка комплекса запланирована в рамках создания единой современной системы наблюдения за состоянием дорог, пролегающих в зоне вечной мерзлоты. Подобные посты мониторинга уже работают на федеральных трассах Читинской области и Республики Саха (Якутия). В Магаданской области пост наблюдения установят до конца текущего года.

Активно ведутся дорожные работы и на территории Якутии. Специалисты выполняют программу по ликвидации узких мест и наиболее опасных участков с помощью реконструкции, а также приведению в нормативное состояние участков трассы, пролегающих вблизи населенных пунктов.

Сейчас в республике продолжается реконструкция автомобильной дороги «Колыма» на участках км 662 – км 692 («Заячья петля») и км 1121 – км 1142 («Нерский прижим») общей протяженностью 47 км с вводом в эксплуатацию в 2025 году.

Дорожники расширяют проезжую часть, приводят в нормативное состояние дорогу IV технической категории. Благодаря спрямлению углов поворота дороги улучшится видимость, повысится безопасность движения, а также будут ликвидированы опасные участки.

В 2024 году после капитального ремонта будет введен в эксплуатацию участок км 962 – км 975 в поселке Усть-Нера Оймяконского района. По завершении работ на федеральной трассе в Оймяконском районе впервые появится асфальтобетонное покрытие протяженностью 13 км, будут капитально отремонтированы три мостовых сооружения через реки Кутур-Юрях, Индигирка, Амбар-Юрюете общей протяженностью 391 пог. м, установлены четыре автопавильона, около 3 тыс. кв. м тротуаров и более 3 км наружного освещения.

Всего на территории Якутии до 2027 года планируется перевести в асфальтобетон участки общей протяженностью 175 км.