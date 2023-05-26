ERSO испытал трансформаторы для ПС "Мойнаки"

Сотрудники холдинга успешно провели приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования.

Два агрегата ТДТН-63000/110 У1 собраны работниками Уфимского трансформаторного завода. В скором времени они будут отправлены на ПС 110 кВ «Мойнаки» (Евпатория) для обеспечения предприятий и населения стабильным электроснабжением. ERSO осуществит поставку, разгрузку и шефмонтаж оборудования.

Рабочее напряжение подстанции составляет 110/35/10 кВ, установленная мощность — 37,6 МВА. На энергообъекте установлено четыре силовых трансформатора.