ERSO испытал трансформаторы для ПС "Мойнаки"

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26 мая 2023, 14:45 288 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ERSO
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Сотрудники холдинга успешно провели приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования.

Два агрегата ТДТН-63000/110 У1 собраны работниками Уфимского трансформаторного завода. В скором времени они будут отправлены на ПС 110 кВ «Мойнаки» (Евпатория) для обеспечения предприятий и населения стабильным электроснабжением. ERSO осуществит поставку, разгрузку и шефмонтаж оборудования.

Рабочее напряжение подстанции составляет 110/35/10 кВ, установленная мощность — 37,6 МВА. На энергообъекте установлено четыре силовых трансформатора.

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Метки: ERSO
Отрасль: Электротехника 

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