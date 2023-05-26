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Сила инфраструктуры, съезд "светоносцев" и специфика рынка LAN
Энергетики филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» за 4 месяца 2023 года отремонтировали в Приютненском районе республики 18 воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения и 19 комплектных трансформаторных подстанций (КТП).
На трех ВЛ 10 кВ, от которых запитаны жители поселков Приютное и Нарта, специалисты заменили восемь деревянных опор на железобетонные, 24 изношенных изолятора и 1,4 км ветхого провода. На 15 ВЛ 0,4 кВ заменено свыше 30 опор, 190 изоляторов и порядка тысячи метров ветхого провода.
На 19 КТП 10/0,4 кВ после комплексного обследования электрооборудования энергетики отремонтировали четыре рубильника, четыре разъединителя и 12 предохранителей.
Проведенный ремонт позволит повысить качество электроснабжения более пяти тысяч жителей районного центра и поселка Нарта, а также социально значимых объектов: двух детских садов, двух школ, дома детского творчества и центральной районной больницы.
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